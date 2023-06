Penzberg: Junge Theaterer spielen „Glöckner von Notre Dame“ - aber anders

Von: Antonia Reindl

Manche Figuren sind in mehrfacher Gestalt auf der Bühne vertreten, darunter der Glöckner Quasimodo (weiße Tücher) und die Tänzerin Esmeralda (rot). © Antonia Reindl

Penzberg - Aktiver Schauspieler-Nachwuchs: Eine besondere Interpretation des Klassikers „Der Glöckner von Notre-Dame“ wird in Penzberg aufgeführt.

Das Stück, das Ergebnis eines Workshops, brachten 14 Jugendliche und junge Erwachsene, beheimatet beim Oberlandler Volkstheater und beim Theater „eigenStark“ bei der Premiere im Penzberger Bürgerbahnhof auf die Bühne.

Ganz und gar nicht glücklich sind die Figuren über das Stück, das sich ihr Leben nennt. Immer wieder werfen sie ihrem Schöpfer, dem Autor Victor Hugo, Brutalität vor – genauer gesagt seiner Feder. Altbekanntes wurde in dieser Interpretation in etwas Neues, Unerwartetes gepackt – von den 14 jungen Mitwirkenden aus Penzberg und Umgebung. Die 14- bis 24-Jährigen waren es auch, die die wortgewandten wie gefühlsgeladenen Monologe und Dialoge verfassten. Regie und Leitung oblag der Theaterpädagogin Gabriela Anna Schmid vom freien Theater „eigenStark“ aus Bad Füssing. Bei der Premiere konnte sich das Ensemble über ein volles Haus freuen, am Abend darauf waren die Reihen etwas zurückhaltend gefüllt.



Kritiker von Nebenan: Abseits der Bühne bekommt Autor Victor Hugo sein Fett weg, © Antonia Reindl

Bewährte Figuren

Das Repertoire an Figuren war das Bewährte. Alle sind da, die den Inhalt maßgeblich prägen: der Glöckner Quasimodo, der glaubt, Schönes dürfe nur Schönes lieben. Von anderen wird der Einsame seiner Optik, seiner Gebaren wegen als „Untermensch“, „Fledermaus“ oder „Bestie“ geschimpft. Seine Hässlichkeit aber habe er nie mehr empfunden als bei seiner Begegnung mit der schönen Esmeralda, in seinen Augen ein „Vogelsang“, ein „Sonnenstrahl“, ein „Tautropfen“, während er sich als „hässlich wie ein Kieselstein“, als „ein Etwas“ betrachtet. Die keusche Tänzerin zieht derweil viele (weitere) Männer in ihren Bann. Erzdiakon Claude Frollo, der Antagonist des Stücks, ist verrückt nach Esmeralda, was er mit seinem Gelübde nicht vereinbaren kann: „In mir schreit es nach ihr“, klagt er. „So ein Mädchen muss aus der Hölle kommen.“ Und dann ist da auch noch der Hauptmann Phoebus, der Frauen ausnutzt. Auch vor Esmeralda macht der Affären-Affine keinen Halt.

Noch zu sehen An folgenden Terminen ist „Der Glöckner von Notre-Dame“ noch zu sehen: Freitag (23. Juni), Samstag (24. Juni) und Sonntag (25. Juni), jeweils um 20 Uhr im Bürgerbahnhof Penzberg. Karten (je 10 Euro) an der Abendkasse.

Starke Präsenz auf der Bühne

Das Stück war am Premierenwochenende mit großer Spielfreude und einer Bühnenpräsenz, die glauben lässt, dass die jungen Darsteller schon Jahrzehnte auf den Brettern der Welt stehen, zu erleben. Die Kostüme – keine Samtgewänder, keine Roben. Transparente Tücher auf schwarzer Kleidung genügen, schließlich wissen die Darsteller die Figuren zu beleben. Alles andere als glücklich sind die Figuren aber mit dem Stück, das ihr Leben sein soll. Einer wünscht sich gar den Todesstoß durch die „blutgeführte Feder“ des Autors. Immer wieder beklagen sich die Figuren bei ihrem Schöpfer Victor Hugo.



Die Mitwirkenden Darsteller: Miriam Blum, Benedikt Bocksberger, Lieselotte Bocksberger, Josefina Calliari, Sophia Fleischhacker, Yasmin Hammami, Lena Herting, Hannes Lenk, Valentin Lenk, Tarik Lovic, Lena Probst, Tim Rabanter, Antonia Schäffler, Lisa Schinagl.

Regie und Leitung: Gabriela Anna Schmid

Dramaturgie: Alexander Schmid

Choreografie: Blanka Dömötör

Klagen über den Autor

Darunter Esmeralda, die es hasst, als Objekt dargestellt zu werden. „Schön und gut, dass ich ein Engel bin“, meint sie. Aber: „Wie wäre es denn mit einer starken Frau?“ Der Autor bleibt eisern, wenngleich seiner Feder Brutalität vorgeworfen wird. „Lasst mich doch alle in Ruhe!“, ruft er. Hugo glaubt, dass zumindest der Glöckner „mit mir zufrieden scheint“. Doch „wenn du dich da mal nicht täuscht“, meint ein Kerl jenseits der Bühne. Der Autor ist die „ewigen Bemerkungen“ dieses „Wer-auch-immer-du-bist“ leid. Ob sich Hugo doch noch erweichen lässt und Mitleid mit seinen Figuren entwickelt, und wer dieser ominöse Kommentator und Kritiker, der ein paar gescheiterte Karrieren hinter sich hat, eigentlich ist, sind Fragen, die bei einem Besuch des rund einstündigen Stücks Antworten finden.