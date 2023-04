Penzberg: Kommando zurück beim Busbahnhof - Umzug erstmal nicht Planvorgabe

Von: Andreas Baar

Neuer Standort für den Busbahnhof? Dafür müsste aber das städtische Wohnhaus und die erst 2021 in Betrieb gegangene Fahrradgarage weichen. © Andreas Baar

Penzberg - Kommando zurück: Der Penzberger Busbahnhof soll jetzt doch (vorerst) nicht umziehen. Der Stadtrat hat noch zu viele Fragen für den Ideenwettbewerb.

Der Umzug des Penzberger Busbahnhof ist vorerst wieder vom Tisch. Der Stadtrat konnte sich nicht für einen neuen Standort begeistern. Jetzt wird nochmal eine Beratungsrunde eingelegt. Der Bauausschuss hatte in seiner März-Sitzung den Stadträten eigentlich eine Beschlussempfehlung vorgelegt: Die Architekten sollen beim Wettbewerb für das gesamte Umfeld mit einem neuen Busbahnhof auf der anderen Seite des Bahnhofs planen – wo allerdings ein städtisches Wohnhaus steht.

An dessen Stelle würde die ÖPNV-Drehscheibe entlang der Gleise in den „Bahnbogen“ reichen, zudem müsste die erst 2021 in Betrieb gegangene Fahrradgarage am Bahnsteig weichen. Vorstellungen, die den Lokalpolitikern Bauchschmerzen bereiten. So entschloss sich der Stadtrat nun einstimmig, lieber in eine Warteschleife einzubiegen: Am 19. April soll das Preisgericht für den Wettbewerb in Sachen Busbahnhof beraten.

Diese Variante hatte der Bauausschuss eigentlich dem Stadtrat als Planungsvorgabe empfohlen: Der neue Busbahnhof (1) würde von seinem jetzigen Standort (2) auf die andere Seite des Bahnhofs (Mitte) wandern. Vom P+R-Parkplatz westlich der Bahngleise (3) als Standort hatte sich der Bauausschuss bereits verabschiedet. © Bauamt/ Andreas Baar

Varianten gefielen nicht richtig

Dass die mehrheitliche Entscheidung für einen Umzug des Busbahnhofs an die andere Seite des Bahnhofs plus Abriss des dortigen städtischen Wohnhauses den Mitgliedern des Bauausschusses nicht leicht fiel, war in der März-Sitzung deutlich zu vernehmen. Die vom Bauamt vorgelegten Varianten gefielen keinem. Von einer „Kröte“, einer „bitteren Pille“ und Flächenversiegelung war die Rede. Dass nun der Stadtrat von der Beschlussempfehlung abrückte, war keine Überraschung.



Denkmalverein gegen Abriss Für einen Busbahnhof auf der anderen Seite des Bahnhofs müsste das städtische Wohnhaus Philippstraße 30 weichen. Gegen einen Abriss läuft der Verein für Denkmalpflege und Penzberger Stadtgeschichte Sturm. Der Verein um Vorsitzenden Max Kapfer verweist auf Aussagen von Stadtbaumeister Justus Klement aus dem Jahr 2017, in denen dieser die Bestandssicherung als „städtebaulich empfehlenswert“ bezeichnet habe. Der Erhalt von möglichst viel historischer Bausubstand entspreche auch den langjährigen Forderungen des Denkmalvereins und im speziellen Fall auch „dem berechtigten Anliegen der Mieter“ nach sicheren Mietverhältnissen. Der Verein verweist zudem auf Aussagen im März-Bauausschuss: Mancher Stadtrat hatte sich besorgt über die Eingriffe in den Grüngürtel entlang der Bahngleise sowie der Flächenversiegelung geäußert. Die Denkmalschützer mahnen, dass durch den Abriss Wohnraum verloren gehe sowie durch den Rück- und Neubau des Radlständers „erhebliche Steuergelder“ verschwendet würden. Der Verein fordert, die Entscheidung nicht über das Knie zu brechen und dem Gestaltungswettbewerb „nicht unnötig“ vorzugreifen.

SPD: Idee für kleines Hostel

Die SPD würde am liebsten „bei Null“ anfangen, machte Fraktionschef Adrian Leinweber deutlich und schaute auf die geplante Bürgerbeteiligung: „Vielleicht gibt es da die pfiffige Idee.“ Fraktionskollege Hardi Lenk tut sich schwer mit einem Hausabriss. Seine Idee: Vielleicht dort ein „kleines, feines Hostel“ einrichten. Überhaupt sei es unklar, in welche Richtung der ÖPNV überhaupt gehe – und welche Dimensionen der Busbahnhof brauche.



Nicht besonders attraktiv: Der jetzige Busbahnhof könnte nach einem Umzug als zu einem ansprechenden Bahnhofsvorplatz umgestaltet werden. © Andreas Baar

PM will Vorschläge haben

„Wir haben Luft nach oben“, ergänzte Kerstin Engel (Grüne). Markus Bocksberger (PM) setzte auf weitere Beratung: „Wir müssen uns Vorschläge machen lassen.“ Auch Maria Probst (CSU) plädierte für ein Nachdenken. Allerdings mahnte sie, sich bei allen Wünschen und Ansprüchen „nicht zu verzettelten. Und, so Probst: „Wir dürfen nicht Zeit verlieren.“ Elke Zehetner (SPD) warnte, dass „große Interesse“ der Bürger am Bahnhof zu unterschätzen. Entscheide der Stadtrat daran vorbei, „fallen die Bürger danach über uns her“. Es bestehe die Gefahr, dass es „im schlimmsten Fall in einen Bürgerentscheid mündet“.

Dass das städtische Haus an der Philippstraße 30 für einen neuen Busbahnhof abgerissen werden müsste, tut manchem Stadtrat weh. © Andreas Baar

Erstmal Beratungsrunde

Am Ende verständigte sich der Stadtrat einstimmig darauf, das Thema in eine Beratungsrunde zu schicken. Am 19. April tagt eh das Preisgericht – dieses soll dann bei der Meinungsbildung unterstützen. Ob es eine öffentliche Sitzung wird, war unklar.



„Aufgabenheft“ für Planer

Eine Frage bleibt: Soll die Stadt beim Busbahnhof den Planern eine Standortvorgabe machen oder lieber auf Ergebnisse des Wettbewerbs warten? Von Letzterem hält neben Bauamt und Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) auch die Preisjury nichts. Vorsitzende Ingrid Burgstaller teilte mit, dass es für die Büros wichtig sei, ein „eindeutig definiertes Aufgabenheft“ zu haben. Stadtbaumeister Justus Klement gab den Stadträten mit auf den Weg: Man solle „nicht zu entspannt mit der Planungszeit umgehen“. Immerhin steht 2028 die Landesgartenschau als großes Ziel vor der Tür.