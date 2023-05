Penzberg: Mann (30) besprüht Straße mit Farbe und randaliert im Rathaus

Gleich mehrere Straftaten begangen

Von Andreas Baar schließen

Penzberg - Ein 30-Jähriger hat in Penzberg die Polizei beschäftigt: Erst besprühte er eine Fahrbahn und warf Bierflaschen. Dann randalierte er nachts im Rathaus.

Am Mittwoch (3. Mai) wurde Penzberger die Polizei gegen 15.19 Uhr über eine Sachbeschädigung an der Philippstraße informiert. Wie die angerückten Beamten vor Ort ermittelten, besprühte ein Penzberger (30) mit oranger Farbe die Fahrbahn. Danach warf der Mann noch drei leere Bierflaschen auf die Straße. Durch die Bierflaschen wurde glücklicherweise niemand verletzt und auch keine Fahrzeuge beschädigt. Nach der Anzeigenaufnahme entfernte der städtische Bauhof die Scherben. Der Stadt entstand durch die Sprühfarbe ein Schaden von circa 500 Euro.

Einbruchsalarm im Rathaus

In der darauffolgenden Nacht, am Donnerstag (4. Mai) gegen 1.30 Uhr, rückten die Beamten dann zu einem Einbruchsalarm im Rathaus aus. Wie sich herausstellte, hatte der gleiche Mann im Vorraum des Rathauses Flyer herum geworfen und einen an der Wand hängenden Defibrillator entwendet. Der 30-jährige Penzberger konnte kurze Zeit später im Umfeld des Rathauses festgestellt werden. Den Defibrillator hatte der Mann auf dem Brunnen am Stadtplatz abgelegt. „Wie der Mann in das Rathaus gelangt ist, wird noch ermittelt“, so Matthias Krümpel, Leiter der Polizeiinspektion. Den 30-Jährigen erwarten jetzt gleich mehrere Anzeigen - wegen besonders schweren Fall des Diebstahls, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Missbrauch von Nothilfemitteln.