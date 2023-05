Penzberg: Mann sorgt mit Baseballschläger und Schüssen für Polizeieinsatz

Von: Andreas Baar

Zeugen hatten der Penzberger Polizei mitgeteilt, dass eine Person mit einem Baseballschläger auf einen Wandautomaten einschlug (Symbolbild). © panthermedia/Yuri Arcurs

Penzberg - Baseballschläger und Schreckschusswaffen: Ein 30-Jähriger hat in Penzberg für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Zu dem Polizeieinsatz war es am Montag (15. Mai) zwischen 9 und 9.30 Uhr an der Philippstraße in Penzberg gekommen. Zeugen hatten mitgeteilt, dass eine Person mit einem Baseballschläger auf einen Wandautomaten einschlug. Nachdem der Mann sich entfernt hatte, „waren in dem Gebäude Schüsse zu hören“, teilt der Penzberger Polizeiinspektionsleiter Matthias Krümpel mit. Ein Penzberger (30) konnte durch die hinzugerufene Polizeistreife außerhalb des Gebäudes angehalten werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes wurden der Baseballschläger und zwei Schreckschusswaffen mit Munition sichergestellt. Da der Mann laut Polizei unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde der 30-Jährige in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen verschiedener Delikte. Verletzt oder bedroht wurde bei dem Vorfall niemand.