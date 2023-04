Penzberg: Mann wird auf der Straße von einem Unbekannten attackiert

Ein Unbekannter hat in Penzberg einem 30-Jährigen gegen den Hinterkopf geschlagen (Symbolbild).

Polizei sucht nach Täter

Von Andreas Baar schließen

Penzberg - Attacke in Penzberg: Einem 30-Jährigen wurde an der Philippstraße plötzlich von einem Unbekannten gegen den Hinterkopf geschlagen.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Freitag (28. April) in Penzberg. Gegen 17.15 Uhr wurde ein 30-Jähriger aus Penzberg an der Philippstraße von einem unbekannten Mann gegen den Hinterkopf geschlagen. Der Penzberger wurde leicht verletzt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Der Täter hatte laut Polizei eine Glatze, er führte einen Rollkoffer und einen Rucksack mit sich. Näher konnte der Unbekannte nicht beschrieben werden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Penzberg unter Telefon 08856/92570 entgegen.