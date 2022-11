Penzberg: Martin-Luther-Kirche nach Renovierung eingeweiht

Arbeiten kosteten mehr als 500.000 Euro

Von Max Müller

Penzberg – Die Renovierung ist fast abgeschlossen, die neue Glocke erfüllt ihren Zweck: Seit August feiert die evangelische Gemeinde Penzberg wieder Gottesdienste in der Martin-Luther-Kirche. Vergangenen Sonntag wurde das Gotteshaus offiziell eingeweiht.

Was JFK für die amerikanischen Demokraten war, ist MLK für die evangelische Kirchengemeinde Penzberg. Im August konnte man bereits wieder Messen im Gotteshaus am Karl-Steinbauer-Weg abhalten, nun wurde die Martin Luther-Kirche (MLK) offiziell wieder eingeweiht. Nach langwierigen Renovierungsarbeiten war am vergangenen Sonntag (27. November) auch Regionalbischof Christian Kopp zu Gast und unterstütze die Penzberger Dreifaltigkeit in Form von Pfarrer Julian Lademann, Pfarrerin Sandra Gassert und Pfarrer Philipp Roß beim Gottesdienst am ersten Advent.

+ Die Organistin und stellvertretende Vertrauensfrau der evangelische Gemeinde, Katharina Lipok, führte bei der Wiedereinweihung die neue Steuereinheit für Heizung und Licht vor. © Max Müller

„Die Tore der Martin Luther-Kirche stehen allen wieder weit, weit offen“, verkündete Kopp von der Kanzel im frisch renovierten Gotteshaus. Bei seinem „Adventsmarathon“ machte der Regionalbischof nach Erding und Murnau am späten Abend auch noch Halt in Penzberg. Warme Worte und Lobeshymnen für die evangelische Gemeinde hatte er im Gepäck: „Das Alternativprogramm der evangelischen Gemeinde Penzberg während der Corona- und Renovierungszeiten wurde immer wieder in höchsten Tönen gelobt.“ Kopp spielte unter anderem auf die vorübergehenden Gottesdienste auf Gut Hub an. Vor allem die Weihnachtsfeier im Stall habe Kopp zugesagt. Unter den Besuchern bei der Wiedereinweihung befanden sich neben Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sowie einigen Stadträten auch der katholische Pfarrer Bernhard Holz und Imam Benjamin Idriz.

+ Warme Worte gab es an dem kalten Adventssonntag auch von Regionalbischof Christian Kopp. © Max Müller

Spenden halfen

„Die Spender wurden heute nicht eingeladen. Nicht weil wir undankbar sind, sondern weil wir für die 300 Leute noch eine Kirche hätten bauen müssen“, begann Lademann seine Ansprache. Eine zweite Kirche hätte den Kostenrahmen der Gemeinde wahrscheinlich gesprengt. Ursprünglich hatte man mit Renovierungskosten von 460.000 Euro gerechnet. Bezuschusst wurde man nun auch vom Bezirk Oberbayern: Dieser steuert 22.700 Euro zum Umbau bei. Am Ende lagen die Kosten bei ungefähr 514.000 Euro, wie Pfarrer Julian Lademann im Telefonat mit der Rundschau berichtete. „Das Gerüst stand länger als geplant und es haben sich noch ein paar versteckte Kosten eingeschlichen.“

Die Kirchengemeinde selbst brachte 176.000 Euro aus ihren Ersparnissen auf, zudem wurde ein größeres Darlehen über 10 Jahre aufgenommen. Die Stadt Penzberg steuerte 40.000 Euro bei, die Gemeinde Iffeldorf 10.000 Euro und die Gemeinde Sindelsdorf 1000 Euro. Durch private Spenden kamen rund 48.000 Euro zusammen. „Da muss aber noch mal ordentlich was her“, scherzte Lademann später im Rundschau-Telefonat. Es ist immer noch möglich auf der Webseite der evangelischen Kirchengemeinde Penzberg zu spenden.

Kosten: 514.000 Euro



Bauzeit: November 2021 bis voraussichtlich Frühjahr 2023



Spender: Mehr als 300



Private Spenden: Rund 48.000 Euro

Die Rennovierung der Martin-Luther Kirche begann im November 2021. Außentüren und Kirchenbänke wurden ausgebaut, die Orgel zum Schutz eingehaust. Im Verlauf der verschiedenen Bauphasen wurden in der Folge unter anderem neu Kabel für die altbackene Elektrik verlegt, eine Lüftungsautomatik installiert, die Risse in den Innenwänden mit Spezialmasse geschlossen, Holzpodest und Kirchenbänke gekürzt und Teile des Bodens neu gefliest.

Zudem bekam die Kirche auch eine neue Glocke verpasst. Die alte „Leihglocke“ sollte zurück an die rechtmäßigen Besitzer in Polen gehen. Heuer im September startete die Außensanierung des Gotteshauses. Zu diesem Zeitraum zierte ein Gerüst die Fassade. Beim Turm bestand Handlungsbedarf in Form einer Reinigung, doch auch die Wände mussten neu beschichtet werden.

+ Besonders die neu positionierte Jesus-Statue gefällt Pfarrer Julian Lademann. © Max Müller

Auch die Positionierung der Jesus-Statue auf dem Altar lag Pfarrer Lademann am Herzen: „Die war zuvor immer ein wenig in ihrem Kasten versteckt. Die Statue ist nun besser beleuchtet, im Altar eingelassen und ein paar Zentimeter nach vorne gerückt worden.“

Ganz fertig ist die Martin Luther-Kirche noch nicht. Laut Lademann muss der Sockel im Außenbereich noch ausgebessert werden. Das wird voraussichtlich aber erst im Frühjahr 2023 in Angriff genommen.