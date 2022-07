Penzberg: Martin Schmid sitzt nun für die CSU im Stadtrat

Von: Max Müller

Teilen

Martin Schmid (l.) wurde von Bürgermeister Stefan Korpan vereidigt. © Max Müller

Penzberg - Neues CSU-Gesicht im Penzberger Stadtrat: Martin Schmid (23) wurde nun vereidigt. Er rückt für Nick Lisson nach, der seinen Rückzug erklärt hatte.

Nick Lisson hatte es bereits angekündigt: Der CSU-Stadtrat verlässt die Kommunalpolitik vorerst. Nur Worte des Lobes erhielt Lisson in seiner vorerst letzten Stadtratssitzung am Dienstagabend (28. Juni). Aus privaten und beruflichen Gründen wollte der Penzberger seine politischen Schuhe vorerst an den Nagel hängen (Rundschau berichtete). Ihm und auch seinen Stadtratskollegen fiel der Abschied schwer. „Meiner Frau und meinen Töchtern gefällt es aber sehr gut“, betonte Lisson.

Geschenke zum Abschied

CSU-Fraktionschefin Maria Probst verabschiedete ihren Stadtratskollegen „schweren Herzens, da er immer eine Bereicherung für die Partei war“. Zum Abschied gab es aber nicht nur warme Worte. Aus den eigenen Reihen bekam Lisson ein überdimensionales Handtuch mit den Köpfen seiner CSU-Abgeordneten.

Adrian Leinweber (SPD) überreichte eine Flasche Rotwein und von den Grünen gab es Räucherstäbchen sowie ein Mohn-Hanf-Bad. „Schon komisch, wenn man eine Einladung zum Stadtrat erhält mit dem Wort ,Entlassung‘“, lachte Lisson bei seiner Abschiedsrede. Nach acht Jahren Einsatz im Gremium verabschiedete sich der Kommunalpolitiker vollgepackt mit Präsenten seiner Stadtratskollegen.

Gelernter Metzger

Sein Nachfolger ist Martin Schmid. Der 23-Jährige wurde in der jüngsten Stadtratssitzung von Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) vereidigt. Schmid rückte an zweiter Stelle nach, nachdem Matthias Baumgartner im Vorfeld abgesagt hatte. Bereits in den vergangenen Sitzungen konnte sich der 23-Jährige mit dem politischem Wetter im Penzberger Gremium vertraut machen. Mit 20 Jahren absolvierte Schmid seine Prüfung zum Metzgermeister und im selben Jahr trat der Penzberger auch dem Ortsverband der CSU bei.

Neben seiner Position als Stadtrat wird Schmid für die CSU künftig auch noch zweiter Stellvertreter von Christian Abt im Finanzausschuss, zweiter Stellvertreter von Maria Probst im Bauausschuss, zweiter Vertreter von Christine Geiger im Rechnungsprüfungsausschuss – erster Vertreter ist nun Ludwig Schmuck – und Verwaltungsratsmitglied bei den Stadtwerken. Zusätzlich fungiert der 23-Jährige nun auch als Verbandsrat beim Zweckverband Kläranlage Penzberg und als Referent für Jugend.