Penzberg: Mittagstisch für Senioren geplant, dafür braucht es Helfer

Von: Andreas Baar

Werben um Helfer: Die Mittagstisch-Projektgruppe um (vorn v.l.) Franziska Harbich (Casa-Leiterin), Ingrid Hauptmann und Bernadette Leise sowie (hinten v.l.) Martina Schumacher und Irene Huber. © Andreas Baar

Penzberg - In Penzberg soll es einen Mittagstisch für Senioren in der Begegnungsstätte Casa der Caritas geben. Was es braucht, sind ehrenamtliche Helfer.

Das Thema stand bereits im Penzberger Seniorenbeirat auf der Tagesordnung. Jetzt nimmt das Vorhaben unter dem Dach des Caritas-Treffpunkts mit seinem Seniorenbüro Fahrt auf. Ingrid Hauptmann, die 2013 in Benediktbeuern den regelmäßigen Mittagstisch der Nachbarschaftshilfe „Zammlebn“ initiiert hatte, dachte: „So was müsste doch auch in Penzberg funktionieren.“ Hauptmann suchte sich Mitstreiter. Ihr Ziel: „Dass Menschen gemeinsam essen und nicht allein.“ Es sei aber „keine Suppenküche oder Armenspeisung“, macht sie klar.

Ehrenamtliche Helfer gesucht Interessenten können sich bei Casa-Leiterin Franziska Harbich melden: Telefon 08856/9034770 oder E-Mail an f.harbich@caritas-wm-sog.de.

Start im Oktober geplant

Das Gerüst steht, jetzt sucht man ehrenamtliche Helfer. Die Idee: Ab Oktober soll es, anfangs 14-tägig, mittwochs ab 12 Uhr einen Mittagstisch geben – unter dem Motto „Gemeinsam schmeckt‘s besser“. Immer mit Anmeldung. Es soll auch einen Fahrdienst geben. Zielgruppe ist 60+. Getroffen wird sich in der Casa an der Bahnhofstraße 35a. Das Essen soll von monatlich wechselnden Wirten, die wöchentlich ein anderes Gericht anbieten, kommen. Vier bis fünf Gastronomen – Bayrisch, Italienisch bis Türkisch – hätten Interesse gezeigt. Der Menüpreis ist noch unklar. Aber 7,50 Euro wie in Benediktbeuern sei in Penzberg nicht machbar, weiß Hauptmann. Rund 20 Gäste könne man in der Casa verköstigen. Mindestens 20 Helfer sind nötig. Sie sollen auflegen und servieren sowie den Fahrdienst übernehmen, in Teams und Schichten.