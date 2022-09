Penzberg: Neubau am AWO-Seniorenzentrum steht - er wurde teurer als geplant

Von: Max Müller

Der Neubau beim AWO-Seniorenzentrum in Penzberg kostete die Thomas-Wimmer-Stiftung am Ende 17,4 statt 13,9 Millionen Euro. © Max Müller

Penzberg - Nach zwei Jahren Bauzeit ist es soweit: Der Neubau am AWO-Seniorenzentrum in Penzberg ist eingeweiht. Das Vorhaben wurde teurer als geplant.

Vor zwei Jahren wurde mit dem Spatenstich das Neubauprojekt beim Penzberger AWO-Seniorenzentrum begonnen. Am Dienstag (6. September) wurde das Gebäude eingeweiht. Nun stehen nur noch kleinere Restarbeiten an. „Die Verbundenheit der Stadt Penzberg zu dieser Einrichtung ist unfassbar“, so der vorübergehende Einrichtungsleiter Christian Schulz aus Penzberg bei seiner Rede vor dem Neubau. Der neue Einrichtungsleiter Siegfried Hammer war vergangenen Dienstag im Urlaub hieß es von der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Einweihung: (v.l.) Sorge-Architekt Martin Strauch, Bürgermeister Stefan Korpan, AWO-Geschäftsführer Hans Kopp, Stadträtin Elke Zehetner, TWS-Vorsitzender Jürgen Salzhuber, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, stellvertretender Bezirkstagspräsident Michael Asam und stellvertretender Landrat Wolfgang Taffertshofer. © Max Müller

Keine Zuschüsse

Die Bagger an der Gartenstraße sind abgezogen, rund drei Monate später als geplant. Stolze 16,6 Millionen Euro sollten vom Eigentümer des Seniorenzentrums an der Penzberger Gartenstraße beim Baustart 2020 investiert werden, hieß es damals. Zum Abschluss der meisten Arbeiten stieg die Summe für die Münchner Thomas-Wimmer-Stiftung (TWS) auf insgesamt 17,4 Millionen Euro. Dies wurde bei der Einweihung bekannt. Ursprünglich waren mal 13,9 Millionen Euro für das Projekt veranschlagt, doch wegen Kostensteigerungen bei Baustelleneinrichtung und Aushub kamen 800.000 Euro hinzu. Für die Modernisierung des Bestandsbaus wurden bereits von den geplanten 2,7 Millionen Euro, 660.000 Euro für den ersten Bauabschnitt ausgegeben. Staatliche Zuschüsse gab es nicht, die Stadt Penzberg steuerte 200.000 Euro für das betreute Wohnen bei.

Nicht allein: 21 Zimmer im AWO-Neubau sind mit jeweils zwei Betten ausgestattet. © Max Müller

Fast alle Räume schon vermietet

Die AWO München-Stadt, welche die Penzberger Einrichtung betreibt, rechnet mit den ersten Einzügen im Neubau in circa drei Monaten. Schon jetzt sind alle Räume bis auf ein Zimmer im Neubau vermietet. Der Neubau hat drei Pflege-Etagen mit insgesamt 63 Pflegezimmern, 83 Plätzen und einem Ausweichzimmer. 21 der Zimmer sind mit je zwei Betten ausgestattet. Hinzu kommen 32 rollstuhlgerechte Einzelzimmer. Im dritten Obergeschoss befinden sich zehn Appartements für betreutes Wohnen mit Panoramablick.

Stiftung hatte Heim von Stadt gekauft

Die gesamte Einrichtung wurde 2018 durch die Thomas-Wimmer-Stiftung (TWS) von der Stadt Penzberg erworben. Im Oktober 2019 übernahm die Arbeiterwohlfahrt München-Stadt den Betrieb im Penzberger Seniorenzentrum. Im Neubau „sollen sich die Bewohner geborgen und gut betreut fühlen“, so Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). Korpan nannte den Neubau ein „Juwel für die Menschen, die Hilfe brauchen“. Der stellvertretende Landrat Wolfgang Taffertshofer (BfL) sprach von „einer großen Bereicherung für Penzberg und den ganzen Landkreis“. Bei der Einweihung des Neubaus wurden die anwesenden Gäste durch die 63 neuen Pflegezimmer geführt, die nun einen zeitgemäßen Standard für die älteren Bewohner liefern.

Auch die Badezimmer des Neubaus sind auf einem modernen technischen und hygienischem Standard. © Max Müller

Umbau im Pfründnerheim

Bei den Arbeiten standen die Verantwortlichen unter Zeitdruck. Durch einen Auflagenbescheid der Heimaufsicht Weilheim-Schongau, sollten bis Ende 2022 die Modernisierungsarbeiten im Bestandsgebäude und bis Ende 2024 die Umbauarbeiten im denkmalgeschützten Pfründnerheim abgeschlossen sein. Die Umbauarbeiten können laut Karin Sporrer, Kreissprecherin der AWO München-Stadt, jedoch erst beginnen, wenn die Bewohner in ein paar Monaten in den neuen Trakt einziehen. Die Frist können man einhalten, versicherte Sporrer bei der Einweihung. Die Sanierung des Bestandsgebäudes wird also der nächste bauliche Schritt, nach der Fertigstellung des Neubaus.

Station für „Junge Pflege“

Im Bestandsgebäude werden in sechs Bauabschnitten 57 Pflegezimmer mit Bädern auf die aktuellen Anforderungen angepasst. Der erste Bauabschnitt mit 13 Zimmern wurde bereits im November 2020 abgeschlossen. Zusätzlich zur Sanierung soll im ersten Geschoss des Bestandsgebäudes laut TWS-Vorsitzendem Jürgen Salzhuber eine Station für „Junge Pflege“ entstehen. Hier können dann junge Erwachsene betreut werden, die beispielsweise nach Unfällen pflegebedürftig geworden sind. 22 Plätze sind hier vorgesehen. Im dritten Stock des Pfründnerheims soll eine kleine Tagespflege mit zehn Plätzen eingerichtet werden. Am Ende aller Arbeiten sollen 132 Pflegezimmer mit 164 Plätzen entstehen – 100 davon als Einzelzimmer. Im Pfründnerheim sollen im ersten und zweiten Stock weiter Demenzkranke betreut werden. Auch der Demenz-Garten soll bleiben.

Probleme bei Personalsuche

Sorgen wird sich jedoch um den Fachkräfte- und Personalmangel gemacht. „Wir haben große Schwierigkeiten Fachkräfte zu finden“, klagte Salzhuber. Bezirkstagspräsident Josef Mederer (CSU) befürchtete: „Wir werden uns im Personalbereich künftig schwer tun. Finden wir keine Antworten, stehen wir mit dem Rücken an der Wand.“