Beide Gebäude in Holzbauweise

Penzberg: Neue Genossenschaft WWP will am Daserweg ersten Wohnbau angehen

Von: Andreas Baar

Auf diesem städtischen Grundstück (links) am Daserweg in Penzberg soll das WWP-Bauprojekt entstehen. © Andreas Baar

Penzberg – In Penzberg soll ein weiterer genossenschaftlicher Wohnbau entstehen: „Wir wohnen in Penzberg“ (WWP) möchte am Daserweg zwei Häuser errichten.

Geplant sind die beiden mehrgeschossigen Häuser auf einem städtischen Areal am Daserweg, nahe dem kommunalen Kindergarten und dem „Spatzennest“. Der Stadtrat machte jetzt für eine Grundstücksnutzung den ersten Schritt. Die WWP war erstim April 2020 aus der Taufe gehobenworden. Nach ihrer Gründung verschwand sie allerdings erstmal in der Versenkung, jetzt betritt sie mit ihrem ersten konkreten Vorhaben die Bühne. Am Daserweg soll bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, wie WWP-Vorsitzender Florian Müller bei der Präsentation im Stadtrat erklärte. Dafür sind auf einem 1600 bis 1700 Quadratmeter großen städtischen Grundstück zwei mehrstöckige Gebäude mit jeweils etwa sechs Wohneinheiten vorgesehen. Es sei ein Projekt, „dass uns sehr am Herzen liegt“, warb Müller bei den Lokalpolitikern um Unterstützung.

Im Stadtrat stellten WWP-Vorsitzender Florian Müller und WWP-Mitglied Renate Janker das Bauprojekt vor. © Andreas Baar

Konkrete Pläne liegen noch nicht vor. Bislang sind auf dem Areal zwei Dreispänner gemäß Bebauungsplan vorgesehen, dieser müsste dann entsprechend geändert werden. Denn Mehrspänner seien im Vergleich zum Geschosswohnungsbau „keine Ausgangsbasis“ für derartige Projekte, wie der WWP-Vorsitzende betonte. Entstehen sollen laut Müller bezahlbare etwa 1100 Quadratmeter Wohnfläche, aufgeteilt auf Zwei- bis Vier-Zimmer-Einheiten.

Die Stichstraße ist am Daserweg schon gebaut: Das WWP-Projekt soll nahe den bestehenden Reihenhäusern auf dem freien Grundstück (links) entstehen. Rechts von der Straße soll der städtische Wohnbau hinkommen – wann, ist angesichts der angespannten Penzberger Haushaltslage aber unklar. © Andreas Baar

Kostenschätzung: 3,6 Millionen Euro

Eine erste Kostenschätzung für die Investition liegt laut WWP-Vorsitzendem bei rund 3,6 Millionen Euro. 650.000 Euro an Eigenkapital will die Genossenschaft einbringen. Der Rest soll langfristig „mit Banken aus der Region“ finanziert werden, rechnete Müller vor. Angepeilt ist aktuell ein Mietzins von zehn Euro pro Quadratmeter. Zudem hoffen die Verantwortlichen auf Förderprogramme. Der Vorsitzende zeigte sich gegenüber den Stadträten optimistisch: „Die Investition kriegen wir hin.“



Beide Gebäude in Holzbauweise

Der Münchner Architekt Marc Boschmann sprach von einer „kleinen, aber feinen Anlage“. Die beiden Gebäude sind in Holzbauweise vorgesehen – barrierefrei und altersgerecht, mit PV-Anlage auf dem Dach, E-Ladestation, Mieterstrommodell und Tiefgarage. Bewusst geplant wird mit gemeinsam zu nutzenden Flächen: „Genossenschaft lebt von Gemeinschaft“, betonte der Planer.



Baubeginn 2023?

Wie Boschmann später der Rundschau sagte, könnte nach der Änderung des Bebauungsplans im Idealfall im Frühjahr 2023 mit dem Bau begonnen werden. 14 bis 18 Monate an Bauzeit rechnet er. Doch erstmal geht es um die Grundstücksfrage. Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung, mit der WWP in Verhandlungen über einen Erbbaurechtsvertrag, entsprechend den bestehenden Verträgen mit der Wohnbau Weilheimund der Oberbayerischen Heimstätte, zu treten. Die Stadt will sich zudem gemäß Beschluss ein Belegungsrecht für mindestens vier Wohneinheiten in den Vertrag schreiben lassen. Der Stadtrat muss letztlich darüber entscheiden.

Große Mehrheit für Verhandlungen

Am Ende erfolgte der Beschluss, dass die Stadt mit der WWP in Verhandlungen über einen Erbbaurechtsvertrag tritt, mit großer Mehrheit. Doch nicht alle in der Runde waren restlos überzeugt von den Planungen. Bei der SPD-Fraktion gibt es noch Bedenken: „Wir stehen der ganzen Sache kritisch gegenüber, wollen aber nicht bremsen“, machte Adrian Leinweber deutlich, dass man noch Klärungsbedarf sieht. Wichtig sei es, den Bedarf nach Wohnungsgrößen abzufragen, ergänzte Fraktionskollege Hardi Lenk.

Skepsis bei Mietzins

Als einzige stimmte Ute Frohwein-Sendl am Ende gegen das Verhandlungsmandat der Stadt. Sie sehe den angepeilten Mietzins von 10 Euro als „sehr sportlich“ an, blickte Frohwein-Sendl unter anderem kritisch auf die aktuelle Modellrechnung der Initiatoren. Die PM-Stadträtin sah zudem noch offene Fragen, was eine künftige Satzung und die Förderung einkommensschwacher Interessenten anbelangt: Die WWP fordert von den künftigen Mietern eine Mitgliedschaft, im Raum steht derzeit eine Einlage in Höhe von 1500 Euro.



Hier gibt es mehr Infos Wer sich für die Genossenschaft „Wir wohnen in Penzberg“ (WWP) interessiert, kann sich per E-Mail an info@wwp-penzberg.de wenden. Die Internetseite www.wwp-penzberg.de werde gerade aktualisiert, heißt es.

Jack Eberl (FLP) gefiel das Projekt sehr gut, allerdings zeigte er sich wenig optimistisch bezüglich der Mietpreiskalkulation: „Das ist ein guter Preis, aber zu halten wird er ziemlich schwer sein“. Was Architekt Marc Boschmann einräumte. Die 10 Euro seien ein „hehres Ziel“, aber letztendlich auch „eine Frage des Fördermodells“. Förderungen werden angesichts möglicher Baukostensteigerungen auch als „Puffer“ bei der Finanzierung erhofft, erklärte WWP-Vorsitzender Florian Müller. Grundsätzliche Zustimmung kam von den BfP: „Wir brauchen zeitnah Wohnungen in Penzberg“, mahnte Armin Jabs. Die WWP sei eine Alternative. Denn Wohnungsbau sei von der Stadt „kaum mehr zu stemmen“, sagte er mit Blick auf die angespannte Haushaltslage.

„Kompetenter Partner“ sein

Im Blick hat man am Daserweg eine gemischte Belegung, vom Single bis zur Familie, wie WWP-Mitglied Renate Janker sagte. Bei der ersten Wohnungsvergabe brauche es aber „Fingerspitzengefühl“, damit sich eine gute Hausgemeinschaft entwickeln kann. Bei der WWP sieht man das erste Projekt auch als Chance, sich auf dem Markt zu beweisen. „Wir wollen zeigen, dass wir ein kompetenter Partner sind“, sagte Janker. „Wir möchten einen Gegenpol zu einer gewinnorientierten Bauträgerschaft schaffen.“



Heuer Versammlung geplant

Die im April 2020 gegründete Genossenschaft zählt 20 Mitglieder. Es gebe aber mehr Anfragen. Für heuer ist eine Mitgliederversammlung geplant, wie Aufsichtsratsvorsitzender Aleksandar Trifunovic der Rundschau sagte. Man habe das erste Projekt abwarten wollen, auch an Werbung sei gedacht. „Wir wollen in die Öffentlichkeit treten.“