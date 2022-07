Penzberg: Neue Räume der Tagesstätte „Oase“ eingeweiht

Hilfe aus der Wüste heraus

Von Andreas Baar schließen

Penzberg – Von allen Seiten gab es Lob für die Einrichtung: Am vergangenen Freitag wurden die neuen Räumlichkeiten der Tagesstätte „Oase“ an der Sigmundstraße eingeweiht.

Das Clubhaus „Oase“ gibt es seit 2001 in Penzberg. Es ist Anlaufstelle für Menschen in einer seelischen Notsituation. Die Einrichtung der Diakonie Herzogsägmühle hat einen Umzug hinter sich: Aus dem angesichts steigender Besucherzahlen beengten Domizil im Pfarrzentrum Christkönig ging es nur ein paar Meter weiter in die Sigmundstraße. In den von privat angemieteten Räumen läuft der Betrieb bereits seit Jahresbeginn, nun wurde offiziell gefeiert.

Inga Kaiser kam an diesem Tag aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. „Die Ort ist wie für uns gemacht“, schwärmte sie. Rund 13 bis 14 Besucher zählen Kaiser und ihr Team täglich in der Tagesstätte. Da tut es gut, wenn Platz da ist. Aus rund 85 Quadratmetern Fläche an der Bahnhofstraße wurden großzügige circa 190 Quadratmeter –aufgeteilt auf einen großen Aufenthaltsbereich, einen Gruppen- und einen Besprechungsraum, Küche und Büro sowie sanitäre Anlagen. „Das ist ideal“ sagte Kaiser. Vor allem wegen der zentralen Lage in der Stadt. „Wir werden jetzt anders wahrgenommen.“



Die ehemaligen Geschäfts- und Praxisräume hatte Kaiser während er monatelangen Suche nach etwas Geeignetem per Zufall aufgetan. Nachdem der Träger und der Bezirk Oberbayern als Finanzier grünes Licht erteilt hatten, erfolgte im Januar der Umzug. „Ich bin total begeistert“, freute sich Thomas Buchmann, Regionalleiter der ambulanten Herzogsägmühle-Angebote im Altlandkreis Weilheim.

Kraft tanken, Mut finden

Buchmann bezeichnete die Einrichtung als einen „Begegnungsraum“ und eine „Quelle, um Kraft zu finden oder frischen Mut“. Die Tagesstätte sei „ein Teil der Öffentlichkeit“, bekräftigte Wolfgang Schuppert, Fachbereichsleiter Sozialpsychiatrie und Suchthilfe des Peitinger Diakoniedorfs.



Dass die Stadt froh über eine derartige Einrichtung sein kann, machte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) deutlich. Gerade weil der Bedarf für Hilfe bei seelischen Erkrankungen da sei. „Jeder von uns kann betroffen sein.“ Der Name „Oase“ würde auch passen, so Korpan: „Es gibt viel menschliche Wüste um uns herum.“ Die Einrichtung helfe dabei, aus dieser Wüste herauszufinden, so der Rathauschef. „Denn das Leben gibt so viel Schönes.“ Die „Oase“ bezeichnete der katholische Pfarrer Bernhard Holz als Ort, wo „ein guter Geist des Miteinanders und des Respekts herrscht“.



Wie wichtig diese Einrichtung ist, machte eine Anruferin in der Redaktion deutlich. Seit einigen Jahren ist der Mann (66) von Yolanda Buchner regelmäßiger Besucher in der „Oase“. „Das ist eine ganz tolle Einrichtung“, lobt die Penzbergerin das soziale Engagement. „Die Mitarbeiter sind immer für die Besucher da.“ Und vor allem: „Das kostet nix.“