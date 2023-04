„Gespitzten Bleistift“ ansetzen

Penzberg: Neue Räume für Stadtbücherei und VHS teurer als gedacht

Von: Andreas Baar

Mehr Angebot in neuen Räumen: Penzbergs Stadtbücherei und Volkshochschule nutzen auch die ehemaligen Modehaus-Räume in der Rathauspassage – doch der Einzug wird teurer als gedacht. © Andreas Baar

Penzberg – Der Laden-Umbau in der Rathauspassage für Stadtbücherei und Volkshochschule ist teurer als gedacht. Trotzdem stimmte der Stadtrat zu.

Mit dem Ende des Lampka-Bekleidungsgeschäfts wurde Ende 2022 der hintere Ladenteil, der der Stadt gehört, frei. Die Lösung: Bücherei und Volkshochschule (VHS) nutzen die zwei Etage. Es hörte sich im Oktober vergangenen Jahres im Stadtrat gut an: Die Nutzung der beiden Ladeflächen durch Bücherei und VHS kommt dem belasteten Stadtsäckel günstig. Das Finanzielle war ein Argument für die einmütige Zustimmung den Stadtrats zum Umbau. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) ging damals davon aus, dass sich die Kosten für die neue Nutzung „sehr niedrig halten“ lassen. Auch, weil der vorherige Nutzer die Ausstattung überlasse. Außerdem würde sich die VHS künftig Mietkosten an der Karlstraße sparen.

Kinderbücherei und Bewegungskurse

Die Bücherei die rund 340 Quadratmeter im Erdgeschoss für eine Kinderbücherei. Die VHS belegt die fast 170 Quadratmeter im 1. Stock mit Bewegungskursen – praktischerweise sind Umkleidekabinen bereits vorhanden. Die Nutzung der ehemaligen Lampka-Flächen in der Rathauspassage soll das „WohnZimmer“-Projekt von Stadtbücherei und VHS anschieben. Eine Kostenschätzung gab es bei der damaligen Stadtratsentscheidung nicht, einen Ansatz legte die Verwaltung nun in der jüngsten März-Sitzung vor.

Ansatz lag bei fast 131.000 Euro

Die Zahlen, die Rodja Maier vom Bauamt präsentierte, waren durchaus happig: Fast 131.000 Euro sollen Umbau und Umnutzung kosten. Die Liste reicht von teilweise neuen Glasscheiben und Teppichböden über Trockenbau und Malerarbeiten bis zu Elektrik und Beleuchtung. Allein die Elektorarbeiten sind mit rund 45.000 Euro angesetzt. Maier begründete dies mit dem Aufwand, das bisherige System müsse für beide Nutzer getrennt installiert werden.



Unten zieht die Stadtbücherei mit der neuen Kinderabteilung ein... © Andreas Baar

...im 1. Stock die VHS mit Bewegungskursen. © Andreas Baar

„Gespitzten Bleistift“ ansetzen

Der Stadtrat stimmte der Raumnutzung zwar einstimmig zu, aber glücklich war keiner mit den hohen Kosten. Man sei „sehr erschrocken“ , sagte Maria Probst (CSU) und forderte, nochmal die Posten „mit scharf gespitztem Bleistift“ durchzugehen. Bücherei und VHS lägen zwar „sehr am Herzen“, betonte Hardi Lenk (SPD) – das Vorhaben habe aber angesichts der anfänglichen günstigen Prognosen der Verwaltung „bisserl einen faden Beigeschmack“. Kerstin Engel (Grüne) warnte davor, bei dem angespannten Haushalt andere städtische Vorhaben zugunsten des Projekts zu schieben.



Eröffnung im Mai wohl nicht haltbar

Ebenfalls einstimmig kippten die Räte den Sonnenschutz an den Räumen. Was fast 13.000 Euro einspart. Dieser soll 2024 im Zug der energetischen Ertüchtigung der kompletten Passage an der ganzen Ostfassade angebracht werden – das Gesamtpaket wird laut Bauamt gefördert. Eine schlechte Nachricht gab es noch: Die Räume werden wohl nicht im Mai eröffnet werden können. Bauamts-Vertreter Maier begründet dies mit den erst folgenden Vergaben und der Abhängigkeit von Lieferzeiten und Firmenkapazitäten. „Das ist nicht so schnell gemacht.“