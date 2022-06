Penzberg: Neue Wohnmobil-Stellplätze erst nach Ferien fertig

Von: Andreas Baar

Tourismus auf der Penzberger Berghalde: Zwischen Stockplatz (rechts) und Festplatz (links) parken künftig Wohnmobile. © Andreas Baar

Penzberg - Die Stadt Penzberg muss auf ihre neuen Wohnmobil-Stellplätze warten: Die Arbeiten auf der Berghalde haben sich verzögert.

Eigentlich sollten die Arbeiten für den neuen städtischen Wohnmobilstellplatz bis Pfingsten abgeschlossen sein, jetzt wird es erst was nach den Ferien. Dafür gibt es jetzt mehr Ausstattung. Das beschloss der Bauausschuss einstimmig.

Alter Platz geschlossen

Einst hatte die Stadt ihre Wohnmobil-Gäste auf dem Parkplatz am Kirnberger See untergebracht. Doch im Oktober 2020 schloss die Verwaltung die Stellplätze. Auslöser war die Beschwerde von vier Bürgern über die Zustände gewesen. Das Rathaus räumte ein, dass das Areal für einen reibungslosen Betrieb nicht geeignet sei. Im Februar 2021 beschloss der Bauausschuss, das Areal nicht mehr zu öffnen und eine Alternative zu suchen. Lösung: Die Stadt baut zwölf Stellplätze auf dem Festplatz, beschloss der Ausschuss im Mai vergangenen Jahres.



Lieferprobleme beim Asphalt

Doch die Arbeiten zogen sich hin, wie nun im Bauausschuss von Stadtbaumeister Justus Klement zu hören war. Aus der Fertigstellung schon 2021 wurde nichts. Klement begründete es mit der allgemeinen „Bausituation“. Auch der neu anvisierte Termin vor Pfingsten war nicht zu halten. Klement nannte Schwierigkeiten bei der Lieferung von Asphalt und Kleinteilen. Eröffnung ist nun erst nach den Ferien. Auf der Zielgeraden sind die Versorgungseinheiten für Strom und Wasser sowie die Entsorgung. Wenigstens ist man bislang beim Budget von 35.700 Euro geblieben. „Es gibt keine Baukostenmehrung“, versicherte Klement. Doch die Summe steigt: Der Ausschuss verständigte sich auf mehr Stromversorgung. Statt der geplanten acht Plätze, sollen jetzt alle an Stromsäulen angeschlossen werden. Dafür hatte sich Hardi Lenk (SPD) stark gemacht. Die zusätzlichen Kosten für die weitere Säule werden auf 2500 Euro geschätzt.



Wartezeit bei Ticketautomat

Ebenfalls warten müssen die Penzberger auf den Parkscheinautomaten. Auf dem Tisch lag das abgesegnete Angebot der Weilheimer Firma Bremicker über rund 6200 Euro – allerdings rechnet Eleonore Hofmann, im Rathaus für Tourismus zuständig, mit einem halben Jahr Lieferzeit. Bei den Gebühren orientiert man sich an vergleichbaren Plätzen in der Nachbarschaft. Für 24 Stunden sollen 10 Euro, bei maximal 48 Stunden 15 Euro fällig sein. Sollte der Ticketautomat zur Eröffnung noch nicht da sein, wird an einen kostenfreien Start gedacht. Was ganz im Sinne Hofmanns wäre: „Wir sollten schnellstmöglich öffnen.“

Erweiterung im Auge behalten

Ebenfalls segnete der Ausschuss eine Müllsammelstelle (circa 4000 Euro Material plus Bauhof-Leistungen) sowie eine Infotafel, deren Kosten über Werbeeinnahmen abgedeckt werden sollen, ab. Sparen will man bei der Straßenbeschilderung: Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) sprach sich für eine „kleine Variante“ aus. „Die meisten werden mit dem mit Navi kommen.“ Beworben werden soll der Stellplatz auch über soziale Kanäle, wie Hofmann auf die Frage von Jack Eberl (FLP) antwortete. Bei einem Erfolg dürfe man eine Erweiterung des Angebots nicht aus den Augen verlieren, mahnte Hardi Lenk an. Im Gespräch ist weiter der Parkplatz an der Birkenstraße. Doch das Areal würde erst frei, wenn der Container-Kindergarten abgebaut ist.