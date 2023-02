Penzberg: Neues Programm der Volkshochschule soll Balance ins Leben bringen

Von: Andreas Baar

Balance ist wichtig: VHS-Leiterin Katja Wippermann (vorn) und ihre Kolleginnen Kerstin Fischer (l.) und Heidrun Zölzer freuen sich auf das neue Semester an der Penzberger Volkshochschule. © VHS

Penzberg - Über 270 Angebote und endlich wieder Führungen und Exkursionen: Das neue Programm der Penzberger Volkshochschule (VHS) ist da. Es gibt Premieren.

Neben den bewährten Angeboten finden sich rund 50 neue Veranstaltungen. Schwerpunkt für dieses Frühjahr und Sommer ist das Thema „Balance“, wie VHS-Leiterin Katja Wippermann sagt. Das „Leben in Balance“ sei vielen Menschen in Zeiten der Krisen doch abhanden gekommen. Und so wurde auch im Programm versucht, ein Ausgleich zu schaffen. Die Palette reicht von klassischen Sprachkursen über Verbraucherbildung und EDV bis hin Angeboten für Eltern. Vor allem gibt es nach all den Corona-Einschränkungen endlich wieder Führungen und Exkursionen – was die Leiterin besonders freut: „Man bekommt Eindrücke aus der Praxis.“

Nicht nur im Kursraum: Die Volkshochschule hat wieder Veranstaltungen außerhalb ihrer Räumlichkeiten im Programm. © Andreas Baar

Fast 3000 Teilnehmer im Winter

Katja Wippermann ist zufrieden, wenn sie auf ihre Zahlen schaut. Das abgelaufene Wintersemester lief „sehr gut“, wie die Penzberger VHS-Leiterin bilanziert. 300 Kurse gab es – im Sommersemester davor war es 280 – und immerhin 2940 Teilnehmer (Sommer circa 1900). Damit liege man bei den Kursen nur noch acht Prozent und bei den Teilnehmern circa 15 Prozent unter den Vor-Corona-Zahlen, sagt Wippermann. „Das ist gut.“ Die Leiterin freut sich darüber, dass viele Stammkunden ihrer Volkshochschule trotz der vergangenen Einschränkungen die Treue gehalten hätten. Es habe sich gezeigt, dass in der Pandemie die Entscheidung für mehr Online-Präsenz eine richtige war. „Das hat sich ausgezahlt.“

Hier gibt es die Programme Das neue VHS-Programms liegt in Penzberg (zum Beispiel im Rathaus, Büchereien, Buchhandlung Rupprecht und Rathauspassage) sowie in den Geschäften und Banken der umliegenden Gemeinden aus. Die Anmeldung ist möglich unter Telefon 08856/3615, E-Mail an info@vhs-penzberg.de oder direkt auf www.vhs-penzberg.de möglich.

Ab 27. Februar geht es los

Nun steht das neue Semester an. Das Programm liegt druckfrisch aus. Die Veranstaltungen starten ab 27. Februar, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die VHS-Leiterin nennt es ein „sehr vielseitiges“ Angebot – für Einsteiger bis Fortgeschrittene. Klassischer Schwerpunkt bleibt der Gesundheitsbereich. Knapp 80 Kurse bietet die Penzberger Volkshochschule an. Einige Kurse befassen sich gezielt mit dem Semesterthema „Balance“, etwa Vorträge zur Energiesteigerung, zur gesunden Ernährung oder Klangschalenmeditation. In einem Acht-Wochen-Training „Natur-Resilienz“ können Teilnehmer innere Stärke aufbauen. Nach der großen Nachfrage im vergangenen Semester gibt es zwei Kurse zum Mantren-Singen.

Wir wollen zu wichtigen Themen der Zeit Angebote machen“

Sprache und Kochen

Einen breiten Raum nehmen die Sprachangebote ein. Knapp 50 Kurse bietet die VHS – von Grammatik bis zu Urlaub und Lektüre. Großer Beliebtheit erfreuen sich laut Wippermann die Koch- und Backkurse: Elf Angebote gibt es, darunter erstmals „Brot der Wüste“.

Ausgeweitet wurde das Programm in Politik und Gesellschaft, Klimaschutz und Verbraucherbildung. „Wir wollen zu wichtigen Themen der Zeit Angebote machen“, macht Wippermann deutlich, dass die Einrichtung über den Tellerrand der klassischen Erwachsenenbildung hinaus blicken muss. Man müsse den Fokus auf junge Menschen und Familien legen. „Wir müssen breiter werden.“ So wurden die Angebote für Eltern ausgeweitet. Für Kinder ab acht Jahren als auch für Mädchen zwischen zwölf und 17 Jahren bietet die VHS Yogakurse an. Erstmals gibt es einen Skaterkurs für Sechs- bis 13-Jährige. Auch Backen, Nähen und Familientouren finden sich für den Nachwuchs.

Digitalsenioren machen weiter

Im EDV-Bereich steht eine Erfolgsgeschichte auf der Liste: Das Ehrenamtsprojekt der Digitalsenioren wird fortgesetzt. Start war im Sommer 2021. Im vergangenen Jahr wurden rund 270 Teilnehmer gezählt. Elf Experten geben zwei Mal im Monat Teilnehmern ab circa 60 Jahren Tipps und Hilfestellung am Computer. Für heuer ist ein kostenloser Vortrag zum digitalen Banking geplant.



Endlich wieder nach draußen

Vor allem aber bietet die VHS nun wieder Besichtigungen und Exkursionen an. Diese waren in der Corona-Zeit vielfach nicht möglich gewesen. Im Frühjahr geht es zum Walchenseekraftwerk, es gibt eine Mühlen-Führung, naturkundliche Streifzüge und Besuche wie in der Jakob-Ohel-Synagoge in München.



Balance finden

Alles passt zum Thema „Balance“, wie Leiterin Wippermann bekräftigt. Diese zu finden will die Penzberger Volkshochschule helfen. „Weil die Menschen in den Krisen die Balance im Leben ein Stück abhanden gekommen ist“, sagt Wippermann. „Es fehlt der seelische Puffer.“