Penzberg: Ortskräfte dürfen wohl bleiben, wenn sie „Bindung“ haben

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Penzberger Helferkreis hatte auf dem Stadtplatz mit einem Infostand für den Verbleib der afghanischen Ortskräfte und Syrer demonstriert. © Andreas Baar

Penzberg - Gute Nachricht für die afghanischen Ortskräfte, die in Penzberg untergebracht sind: Sie können wohl bleiben, müssen aber Kriterien erfüllen.

Bei der Zukunft der zwölf Familien mit Aufenthaltserlaubnis – Ortskräfte aus Afghanistan und zwei Kontingentfamilien aus Syrien – denen der Wegzug aus Penzberg droht, bahnt sich eine Lösung an. Das Weilheimer Landratsamt hatte der Regierung von Oberbayern wegen Eigenbedarfs für die Flüchtlingsunterbringung die Wohnungen in der Unterkunft an der Nonnenwaldstraße zum 30. Juni gekündigt. 65 betroffenen Personen, darunter 42 Kinder und Jugendliche in Kindergärten, Schulen und Berufsschule, droht ein Umzug aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld. Dieser scheint jetzt wohl vom Tisch.

In „Penzberg und Umgebung“ unterbringen

Wer „eine Bindung“ zu Penzberg hat, dem wolle man einen Verbleib ermöglichen, erklärte Helmut Hartl, Leiter des Sachgebiets Asyl am Weilheimer Landratsamt, am Dienstagabend (9. Mai) in der Bauausschuss-Sitzung auf Nachfrage von Martin Janner (PM). Man versuche, diese Personen „in Penzberg und Umgebung unterzubringen“, konkretisiert Hartl auf Rundschau-Nachfrage. Auch werde bei Bedarf eine Landkreis-Unterkunft in der Nähe einer vorhandenen Arbeitsstelle gesucht. Möglich sei auch eine weitere Unterbringung in der Gemeinschaftsunterkunft an der Nonnenwaldstraße. Die Personen würden dann vom Landkreis mit einem Mietvertrag ausgestattet.

Runder Tisch am 15. Mai

Wie viele Betroffene in den Genuss der Regelung kommen, ist noch unklar. Hartl rechnet mit allen Personen. Genaueres - vor allem, nach welchen sozialen Kriterien über den Verbleib entschieden wird - muss noch abgeklärt werden. Für Montag (15. Mai) hat das Landratsamt zu einem Runden Tisch – auch mit dem Helferkreis, der sich öffentlich für den Verbleib der Ortskräfte und Syrer eingesetzt hat – in die Unterkunft an der Nonnenwaldstraße geladen.