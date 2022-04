Penzberg: Pflegestützpunkt ist schon da, Seniorentreff dauert noch

Von: Andreas Baar

In den ehemaligen „Oase“-Räumen am Kirchplatz soll noch heuer der Seniorentreff einziehen. Ab sofort gibt es hier schon Beratung vom Landkreis-Pflegestützpunkt. © Andreas Baar

Penzberg - Die Caritas kann Leader-Mittel für ihren Penzberger Seniorentreff beantragen. In den Räumen am Kirchplatz ist derweil der Pflegestützpunkt gestartet.

Die Stadt Penzberg braucht dringend eine Anlaufstelle für die älteren Mitbürger. Das bekräftigte schon seit geraumer Zeit der örtliche Seniorenbeirat und forderte immer wieder vom Rathaus, einen eigenen Seniorentreff einzurichten. In Verwaltung und Stadtrat fiel das Ansinnen grundsätzlich auf fruchtbaren Boden, allerdings waren Ausgestaltung und Standort unklar. Dass die Kommune das Vorhaben angesichts der fachlichen Anforderungen nicht allein stemmen kann, war klar. Ein professioneller Träger musste her. Diesen fand die Stadt Penzberg mit dem Caritas-Verband im Landkreis Weilheim-Schongau. Auch Räumlichkeiten taten sich auf: Die „Oase“-Beratungsstelle der Herzogsägmühle zog zum Jahresbeginn von ihrem Domizil im Pfarrzentrum Christkönig an die Sigmundstraße. Die Stadt einigte sich mit der katholischen Kirche über einen Mietvertrag.

Willkommen in Penzberg: (v.l.) Lisa Jodl und Claudia Altersberger vom Pflegestützpunkt bekommen zum Start das offizielle Schild von Bürgermeister Stefan Korpan überreicht. Hinten freuen sich (v.l.) Peter Steigenberger (Leiter Sozialamt am Landratsamt), Lisa Merlonetti (Seniorenfachstelle) und Thomas Koterba (Geschäftsführer Kreis-Caritas). © Andreas Baar

47.000 Euro dürfen beantragt werden

Jetzt ist das Vorhaben einen großen Schritt weiter: Der Lenkungsausschuss der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Auerbergland-Pfaffenwinkel segnete das Senioren-Projekt einstimmig ab. Damit kann die Caritas beim zuständigen Landwirtschaftsamt in Kempten einen Förderantrag für die begehrten EU-Gelder stellen. Insgesamt geht es um Projektkosten von knapp 98.000 Euro, wie LAG-Geschäftsführerin Elisabeth Gutmann nach der Sitzung der Rundschau vorrechnete. Rund 47.200 Euro wurden einstimmig vom Ausschuss für den Förderantrag freigegeben.

Start im September angepeilt

Antragsteller und Hauptfinanzier ist der Caritas-Kreisverband. Die Stadt schießt laut Gutmann rund 3000 Euro dazu. Dass der Förderantrag grünes Licht bekommt sieht gut aus. In der Regel werden vom Lenkungsausschuss genehmigte Vorhaben auch in Kempten durchgewunken. „Es steht alles Gewehr bei Fuß“, sagt Roman Reis, Geschäftsleiter im Rathaus. Angebote, zum Beispiel für die Möblierung, werden schon eingeholt. Caritas-Geschäftsführer Thomas Koterba will den Zuschussantrag jetzt so schnell wie möglich nach Kempten schicken. Er gehe „fest davon aus“, dass das Ansinnen grünes Licht bekommt. Bis zur Bewilligung rechnet Koterba mit drei bis vier Monaten. Angepeilt ist ein Start des Seniorentreffs im September.

Das Büro für den Pflegestützpunkt wartet frisch renoviert auf die Nutzer. © Andreas Baar

Pflegestützpunkt startet

Ein Angebot läuft in den neuen Räumen am Kirchplatz jedoch bereits: Ab Mittwoch (13. April) bietet der Landkreis dort seine regelmäßigen Außensprechtage im Rahmen des frisch eröffneten Pflegestützpunkts in Weilheim und Schongau an. Am Montag (11. April) übergab Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) als Mieter symbolisch die Schlüssel an die Vertreter der Kreisbehörde.

Politischer Kampf

Dem Bürgermeister war die Zufriedenheit anzumerken. „Das war am Anfang nicht absehbar“, meinte Korpan beim Pressetermin im künftigen Pflegestützpunkt. Schließlich war lang unklar gewesen, ob der Landkreis mit seinem Serviceangebot rund um die Pflege auch in Penzberg und Umgebung vertreten sein würde. Anfangs war gar nur an Schongau als Standort gedacht, später wurde Weilheim mit aufgenommen. Unter anderem die PM-Stadtratsfraktion hatte sich für eine dezentrale Lösung im östlichen Landkreis stark gemacht. Der Rathauschef selbst sprach bei Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU) vor. Auch Ria Markowski, PWG-Gemeinderätin im benachbarten Iffeldorf und Vorsitzende der dortigen Nachbarschaftshilfe, hatte dies vehement eingefordert. Jetzt ist der Pflegestützpunkt regelmäßig ein Mal die Woche auch in Penzberg zum Außensprechtag. Kein Wunder dass Rathauschef Korpan zufrieden war: „Der Start ist gemacht.“

Beratung und Hilfe Der Pflegestützpunkt in Penzberg (Bahnhofstraße 35a) ist mittwochs von 8 bis 12 Uhr besetzt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Infos und Termine bei Bedarf unter 08861/211-3372 (Claudia Altersberger) oder Mail an pflege@lra-wm.bayern.de. Mehr auch unter www.weilheim-schongau.

Zur symbolischen Schlüsselübergabe von der Stadt – sie hat die ehemaligen „Oase“-Räume im Pfarrzentrum Christkönig von der Kirche angemietet – an die Vertreter des Landratsamts, gab es viele lobende Worte für das neue Angebot. „Es ist wichtig, dass wir in der Region gut aufgestellt sind“, bekräftigte Peter Steigenberger, Leiter des Kreis-Sozialamts. Gebe es Bedarf, könne man die Beratung auch in den umliegenden Gemeinden anbieten, kündigte Steigenberger an.

Die anderen Räume wie der große Bereich mit der Küche werden für den Seniorentreff genutzt. © Andreas Baar

Viel Lob für Seniorentreff

Lobende Worte gab es aber auch für die anderweitige Nutzung der Räumlichkeiten am Kirchplatz. Wie berichtet, soll dort der Seniorentreff, getragen vom Caritas-Kreisverband, einziehen. „Eine super Sache. Wir haben lange dafür gekämpft“, meinte Seniorenbeiratsvorsitzender Sigfried Höfler – das Gremium hatte sich seit Jahren für eine solche Einrichtung starkgemacht. Caritas-Geschäftsführer Thomas Koterba bezeichnet es als „gutes Modell“: ein professioneller Träger und eine Kommune in einem Boot. Die Lage sei ideal für Penzberg, freute sich Koterba – zentral gelegen, barrierefrei und die Adresse „ist bekannt“. Penzberg könne sich über das neue Seniorenangebot freuen. „Das wird eine runde Sache und ein Aushängeschild“, betont der Caritas-Geschäftsführer.



Am Anfang eine Halbtagskraft

Angedacht ist der Start, Koterba rechnet dafür im Idealfall nach der Leader-Zuschussbewilligung im September, mit einer Halbtagskraft. Eingestellt werden soll ein Sozialpädagoge für 20 Wochenstunden. Läuft der Treff – ein Name muss noch gesucht werden – sei eine Ausweitung möglich.