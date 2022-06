Ort und Route verlegen

Penzberg: Pro Innenstadt warnt vor Belastung der Unternehmer durch Corona-Demos

Von: Andreas Baar

Betont Toleranz und hofft auf Kompromiss: Monika Uhl von Pro Innenstadt. © Privat

Penzberg – Die Corona-Demos in der Penzberger Innenstadt sind seit Ende Mai in einer Art Sommerpause. Doch die Montagsmärsche beschäftigen weiter.

Die letzte Corona-Demo in Penzberg fand laut Polizei am Montagabend, 30. Mai, statt. Tagsdarauf machte der SPD-Ortsverein in der Stadtratssitzung den Anfang: Wie berichtet, überreichten die Sozialdemokraten einen Fragenkatalog zu den Protestmärschen an die Verwaltung. Tenor: „Gegen was wird da überhaupt noch demonstriert?“, wie Fraktionschef Adrian Leinweber zugespitzt fragte.

Bislang waren die seit Jahresbeginn laufenden Proteste samt der Verkehrsbehinderungen kein öffentliches Thema in den politischen Gremien gewesen. Auch die Stadt samt Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) schwieg offiziell zu den Veranstaltungen. Am vergangenen Mittwoch zog die Interessenvereinigung Pro Innenstadt nun per Pressemitteilung nach – zugleich verschickte man eine zweiseitige Stellungnahme an die SPD.

Sperrung und Umfahrung

Fazit von Pro Innenstadt: „Die auch nach dem Auslaufen fast aller Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin in der Innenstadt regelmäßig durchgeführten Montagsspaziergänge sind für die Geschäfte und Gastronomiebetriebe eine finanzielle Belastung“, heißt es in der Pressemitteilung. „Dass die Innenstadt jeden Montag ab dem späten Nachmittag aufgrund der Sperrungen für die sogenannten Spaziergänge umfahren und gemieden wird, wirkt sich zweifelsohne nachteilig auf die Kundenfrequenz und die Umsätze aus“, betont Vorsitzende Monika Uhl. Sie warnt vor den Folgen: Nach der Pandemie mit den beiden Lockdowns seien die Unternehmen im Stadtzentrum durch die Demos einer weiteren Belastungsprobe ausgesetzt.



Für die Vertreter von Handel und Gewerbe ist aber eines wichtig: Pro Innenstadt will nicht an der von der Verfassung garantierten Demonstrationsfreiheit rütteln. Schließlich sei Penz-berg eine Stadt, die „für ihr große Toleranz bekannt ist – und diese Toleranz gegenüber dem unverbrüchlichen Recht auf freie Meinungsäußerung werden die Geschäftsleute in der Innenstadt auch weiterhin unter Beweis stellen“, so Vertreter Jörn Millan. Allerdings stellt der Verein auch fest: „Die Einschränkung der individuellen Freiheit war bisher einseitig von der Unternehmerschaft hinzunehmen.“

Ort und Route verlegen

Vorsitzende Uhl setzt auf Gespräche: „Bei etwas gutem Willen sollte hier ein Kompromiss gefunden werden können. Einem direkten Dialog mit den Veranstaltern dieser Protestveranstaltungen stünden wir sehr aufgeschlossen gegenüber.“ Vorschlag des Vereins: Die wöchentlichen Demos künftig im 14-tägigen Turnus in der Innenstadt und ebenfalls alle zwei Wochen „auf ein anderes Gebiet in Penzberg“ ausweichen“. Weiterer Vorschlag: Die Route in der Innenstadt verlegen, so dass durch die Absperrung das Gewerbe nicht mehr eingeschränkt ist.