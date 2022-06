Penzberg: Pumptrack-Anlage für die Berghalde - aber erstmal nur auf Probe

Von: Andreas Baar

Teilen

Pumptrack-Anlagen sind gefragt - deshalb bekommt die Stadt Penzberg den mobilen Kurs erst ab September (Symbolbild). © PantherMedia/rimdream

Penzberg – Die Penzberger Berghalde bekommt als neue Attraktion eine Pumptrack-Anlage. Allerdings erstmal nur im September/Oktober auf Probe.

Die Stadt will die Berghalde, gepachtet von den Staatsforsten, noch attraktiver machen. Dafür wird an einem Konzept gefeilt, dessen Entwurf Landschaftsplanerin Maria Probst Ende vergangenen Jahres im Bauausschuss vorstellte. Neben neuen Spiel- und Freizeitmöglichkeit sehen die Pläne eine Pumptrack-Anlage vor. Hintergrund ist ein Antrag der FLP-Stadtratsfraktion vom Sommer 2021 dafür. Jetzt testet die Stadt eine solche Anlage. Allerdings nur für zwei Monate. Das wurde in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt.

Rund 10.000 Euro Mietkosten

Wie Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) mitteilte, soll die mobile Anlage mit Rampen und Kurven von 1. September bis 31. Oktober – nach dem Volksfest – ausgeliehen werden. Er nannte es „eine Attraktion für Groß und Klein“. Der in Frage kommende Augsburger Anbieter verlangt laut Korpan für sein Model „Worldcup“ rund 10.000 Euro – inklusive Transport, Auf- und Abbau. Wegen der großen Nachfrage derzeit gebe es jedoch nur eine Firma, die im September eine Bahn frei hat, hieß es. „Im Sommer geht es leider nicht“, so Korpan. Für eine weitere zweimonatige Testphase im Frühjahr wäre die gleiche Summe fällig. Auf die Stadt kommen aber keine Kosten zu. Finanziert wird die Ausleihe über eine private 100.000 Euro-Spende zur Attraktivierung der Berghalde, wie der Bürgermeister später sagte.



Feste Anlage muss sich lohnen

In der Verwaltung war man angetan von der eigenen Idee, die Einrichtung auszuprobieren. So könne man abschätzen, ob eine solche Anlage in Penzberg überhaupt angenommen wird. Immerhin müsste die Kommune für einen festen Neubau einiges an Geld in die Hand nehmen. Als Beispiel wurde die 130 Meter lange Anlage in Peißenberg genannt, die die Marktgemeinde rund 120.000 Euro kostete. Auch ein Standort für den Probebetrieb ist gefunden: auf den Asphaltflächen neben den neuen Stockbahnen. Die Fläche sind laut Bauamt optimal, für den Untergrund fielen keine weiteren Kosten an. Das Berghalden-Konzept von Probst sieht dagegen eine feste Bahn südlich des Festplatzes am Berghaldenhang vor.



FLP: Test ist nicht nötig

Jack Eberl (FLP) war naturgemäß angetan von der Berücksichtigung des eigenen Antrags. Allerdings zweifelte er den Sinn einer Probezeit an: „Das kommt an. Testen braucht es nicht.“ Das Geld für die Miete solle man „lieber in die Ausstattung der richtigen Anlage stecken“. Zudem mahnte Eberl, dass mögliche Fördertöpfe bis zu einer Bau-Entscheidung leer sein könnten. Laut Bürgermeister möchte die Stadt so die Zeit überbrücken, bis eine endgültige Entscheidung über das Berghalden-Konzept gefallen ist. Korpan machte aber auch klar, dass es eine gewisse Zeit dauern wird bis es zum Bau einer festen Anlage kommt.