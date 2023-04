Penzberg: Radelnder Zusteller und Autofahrer geraten aneinander

Von: Andreas Baar

Die Penzberger Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Nötigung (Symbolbild). © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Penzberg - In Penzberg eskaliert ein Streit zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Die Polizei ermittelt nun.

Wie die Polizei am Montag (3. April) mitteilte, kam es am Freitag (31. März) gegen 13.25 Uhr an der Postgasse zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer. Der Zusteller aus Garmisch-Partenkirchen (52) fuhr gerade mit dem Fahrrad in die Postgasse, als ein Penzberger (30) mit seinem Auto sehr nah auf das Fahrrad auffuhr. Der Radfahrer machte laut Polizei dem Penzberger „mit einer beleidigenden Geste deutlich, dass er das Fahrverhalten nicht toleriert“. In einem Geschäft an der Bahnhofstraße trafen die beiden Männer aufeinander. Der Autofahrer beleidigte den Radfahrer mit diversen Kraftausdrücken, heißt es von der Polizei. Außerdem habe der Penzberger den Garmisch-Partenkirchner provoziert, indem er aus seinem Fahrrad die Sendungen herausnahm und wieder hineinwarf. Die Polizeiinspektion Penzberg ermittelt nun unter anderem wegen Beleidigung und Nötigung.