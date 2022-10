Penzberg: Radlfahrer dreht durch und schlägt Delle in Auto

Penzberg – Ein Radfahrer schlug vor Wut eine Delle in das Dach eines Autos. Der 40-jährige Penzberger Autobesitzer ist nun mit einem Schaden von circa 500 Euro konfrontiert.

Ein 40-Jähriger Penzberger fuhr am Mittwoch (26. Oktober) mit seinem Pkw auf der Bichler Straße in Richtung REWE-Einkaufsmarkt. Als er nach links in die Straße des 28. Aprils 1945 einbiegen wollte, fuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer vor dem Auto des Penzbergers. Als sich der 40-Jährige nach links einordnete, gab der Fahrradfahrer laut Polizei plötzlich ein Handzeichen und wollte ebenfalls nach links abbiegen. In dem Pressebericht der Polizeiinspektion Penzberg ist vermerkt: „Dem Fahrradfahrer gefiel offenbar nicht, dass sich das Auto mittlerweile vor ihm eingeordnet hatte. Der Radfahrer schlug mit seiner linken Hand auf die Dachkante des Autos oberhalb der Beifahrerseite.“

Erst später bemerkte der Penzberger die Delle in seinem Wagen. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Penzberger Polizei unter Telefon 08856/9257-0 entgegen.