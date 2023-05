Penzberg: Rauchender Ordner auf Holzofen löst Feuerwehr-Alarm aus

Von: Andreas Baar

Die Penzberger Feuerwehr rückte mit 29 Einsatzkräften an. © Andreas Baar

Penzberg - Einsatz für die Penzberger Feuerwehrwehr: Ein Ordner löste in einem Mehrfamilienhaus Alarm aus - er rauchte auf einem heißen Holzofen

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag (18. Mai) an der Hochfeldstraße in Penzberg. Laut Polizei teilte ein Zeuge gegen 16.25 Uhr Rauch im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mit. Daraufhin konnte in einer Wohnung ein Rauchmelder lokalisiert werden. Die verständigte Feuerwehr öffnete anschließend die Wohnungstür. Wie sich herausstellte, hatte eine Penzbergerin (28) einen Holzofen befeuert - dieser brachte durch die Hitzeentwicklung einen auf ihm abgestellten Ordner zum kokeln. Da die Frau laut Polizei die Wohnung verlassen hatte, fing der Ordner zum rauchen an und löste dadurch den Rauchmelder aus.

Die Feuerwehr konnte die Wohnung nach ausgiebiger Lüftung wieder frei geben. Personen wurden nicht verletzt. „Sachschaden entstand ausschließlich an dem angebrannten Ordner“, heißt es von der Penzberger Polizeiinspektion. Nur durch die schnelle Verständigung der Einsatzkräfte sei letztendlich ein Wohnungsbrand rechtzeitig verhindert worden. Die Feuerwehr Penzberg war mit 29 Einsatzkräften vor Ort.