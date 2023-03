Penzberg: Regina Bartusch (SPD) hört im Stadtrat auf - nach fast 27 Jahren

Von: Andreas Baar

Wechsel bei der SPD-Fraktion: Regina Bartusch hörte nach mehr als 26 Jahren im Stadtrat auf, Thomas Keller rückte nach. © Andreas Baar

Penzberg - Fast 27 Jahre saß Regina Bartusch (SPD) im Penzberger Stadtrat. Nun wurde sie verabschiedet. Die 70-Jährige hörte bei ihrer letzten Sitzung viel Lob.

Regina Bartusch saß seit Mai 1996 für die SPD im Penzberger Stadtrat, war von 2002 bis 2008 zweite Bürgermeisterin, von 2008 bis 2020 Kreisrätin und von 2014 bis 2020 dritte Landrätin im Landkreis Weilheim-Schongau. Am 24. Februar hatte Bartusch ihren 70. Geburtstag gefeiert – ein guter Zeitpunkt, um sich aus dem Stadtrat zu verabschieden, wie sie in der Sitzung am Dienstagabend (28. Februar) erklärte. „Ich möchte aufrecht aus diesem Sitzungssaal rausgehen“, schmunzelte die Kommunalpolitikerin, die stets für deutliche Worte bekannt war.

Für ihr langjähriges Wirken bekam SPD-Vertreterin Bartusch fraktionsübergreifend viel Lob. Der Mensch habe „immer im Mittelpunkt ihres Handelns“ gestanden, würdigte sie Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). In der Dezember-Sitzung wird Bartusch zur Ehrenstadträtin ernannt.

Thomas Keller ist Nachfolger

Als Nachfolger von Regina Bartusch wurde Thomas Keller (51) als neuer Stadtrat vereidigt. Er ist unter anderem Sportreferent. Der Schreinermeister, Fertigungsleiter in einer Behinderteneinrichtung in Machtlfing, saß von 2008 bis 2020 für die SPD im Stadtrat. Bei der Wahl vor drei Jahren hatte Keller knapp den Wiedereinzug verpasst.

Erst gab es einen Geschenkkorb für Ex-Stadträtin Regina Bartusch von Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan... © Andreas Baar

Kompromisse sind immer der Königsweg“

Zeitpunkt selbst bestimmen

Regina Bartusch hatte sich für ihre letzte Stadtratssitzung extra eine Ansprache zurecht gelegt. Der Stadtrat hatte soeben ihren Antrag auf Entlassung aus dem Ehrenamt einstimmig entsprochen. Seit 1. Mai 1996, damals vereidigt von Bürgermeister Hans Mummert, saß die Penzbergerin ununterbrochen für die SPD im Lokalparlament. Nach fast 27 Jahren war es für die seit einer Woche 70-Jährige Zeit, sich vom politischen Amt zurückzuziehen. Es sei ihr wichtig gewesen, „den richtigen Zeitpunkt selbstbestimmt festzulegen“, erklärte Bartusch. Sie blickte zurück auf einen „Lernprozess“ mit Entscheidungen, „die zukunftsweisend sind“ – für alle Generationen. Dem allen gerecht zu werden, sei „doch eine Herausforderung“ gewesen. Bartusch lernte, dass stets Gespräche notwendig sind: „Kompromisse sind immer der Königsweg.“

Sie dankte ausdrücklich den ehemaligen SPD-Bürgermeistern Mummert und Elke Zehetner („Zusammen haben wir im Stadtrat viel auf den Weg gebracht“) – und wünschte ihren Ex-Ratskollegen eines: „Stolz auf dieses Amt.“ Denn, so Bartusch über ihr Engagement: „Es war eine großartige Zeit.“

SPD-Frau Bartusch - die im Finanz- und Sozialausschuss saß und Kulturreferentin war - bekam fraktionsübergreifende viel Lob zu hören. Die ehemalige Lehrerin für Krankenpflege habe nicht nur als „Höhepunkt“ erfolgreich für den Erhalt des Penzberger Klinikums (Bartusch ist Vorsitzende des Krankenhaus-Fördervereins) gekämpft, erinnerte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) – sondern sich als generell um die sozialen Belange der Bürger verdient gemacht. Korpan nannte sie eine „pflichtbewusste“ Stadträtin.

...dann vereidigte der Rathauschef Thomas Keller als Stadtrats-Nachfolger von Regina Bartusch. © Andreas Baar

Sozial geprägt und Museumsfan

Bartusch sei „von Haus aus über alle Maßen sozial geprägt“, hob SPD-Fraktionschef Adrian Leinweber hervor und würdigt das „Hintenanstellen persönlicher Interessen für das Allgemeinwohl“. Die ehemalige Kulturreferentin sei ein „echter Museumsfan“ und habe Penzbergs Städtepartnerschaften mit Leben gefüllt. Und überhaupt, schmunzelte Leinweber, habe Bartusch als „Mutter der Fraktion“ die eigenen Ratskollegen stets bestens versorgt.



Lob von allen Fraktionen

Ludwig Schmuck (CSU), seit 1990 im Stadtrat, lobte die langjährige Weggefährtin: „Du warst ein Gewinn für den Stadtrat.“ Armin Jabs (BfP) wünschte alles Gute für das „kommunalpolitische Rentnerdasein“. Jack Eberl (FLP) erinnerte in launigen Worten an den politischen Weg der SPD-Frau, der „etwas fader“ als seiner gewesen sei – Eberl war im Stadtrat von der SPD zur CSU gewechselt und dann zum Mitgründer der FLP avanciert. John-Christian Eilert (Grüne) hatte bei Bartusch festgestellt: „Das Soziale ist das, wofür Du gebrannt hast.“ Markus Bocksberger (PM) hob ihre 26 Jahre im Ehrenamt als Stadträtin hervor: „Das verdient allergrößten Respekt.“



Platz auf Besucherstuhl

Am Ende gab es langen Applaus im Sitzungssaal. Dann stand Regina Bartusch auf und nahm neben ihrem Mann Lothar Bartusch Platz – in den Reihen der Besucher.