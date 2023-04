Mindestens 25 Gebäude versorgen

Penzberg: Roche baut Wärmeversorgung im Werk auf klimafreundlich um

Von: Andreas Baar

Das Roche Werk im Penzberger Nonnenwald soll weiter wachsen – inklusive eines nachhaltigen Umbaus der Wärmeversorgung. © Roche

Penzberg - Roche baut im Penzberger Werk baut eine nachhaltige Wärmeversorgung auf. Als Belohnung für die Innovation gibt es einen kräftigen Bundeszuschuss.

Sei es bei der Werkserweiterung in Penzberg oder bei millionenschweren Neubauten: Der Roche-Konzern hatte seine Verantwortung für Nachhaltigkeit und Ökologie, gerade in Zeiten des Klimawandels, stets nicht zu erwähnen vergessen. Da passt es jetzt gut, dass das Unternehmen im Nonnenwald für sein aktuelles Investitionsprogramm Lob und vor allem Geld vom Bundesumweltministerium erhält. Man fördere eine „innovative Umstellung auf CO2-neutrale Wärmeversorgung“, heißt es aus Berlin. Wie Roche auf Rundschau-Nachfrage mitteilt, werden circa 7 Millionen Euro inklusive Planungskosten investiert. Das Pilotprojekt wird mit rund 1 Million Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm (UIP) des Bundesumweltministeriums gefördert. Ausschlaggebend für den Zuschuss war laut Ministerium, „dass das Vorhaben über den Stand der Technik hinausgeht und Demonstrationscharakter hat“.

Abwärme wird nachhaltig genutzt

Konkret geht es um den Aufbau eines Niedertemperatur-Warmwasser-Systems zur Wärmeversorgung am Standort. Dafür nutzt Roche laut Ministerium die Abwärme, die bei Produktionsprozesse von diagnostischen Tests und biopharmazeutische Wirkstoffen entsteht „nachhaltig“. Das Unternehmen wolle seine Wärmeversorgung von fossilen Quellen vollständig auf eine CO2-neutrale Versorgung umstellen. Mit dem Vorhaben sollen jährlich rund 3900 Tonnen Treibhausgase bis zum Jahr 2029 eingespart werden. Dazu wird in den kommenden Jahren das bestehende Wärmerückgewinnungsnetz zu einem Niedertemperaturnetz umgebaut. „Künftig kann die Temperatur mit Hilfe von Wärmepumpen von 30 auf 45 Grad Celsius angehoben werden“, heißt es vom Ministerium – die Wärmepumpen sollen mit 100 Prozent zertifizierten Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden.

Kältemaschinen zu Wärmepumpen

„Besonders nachhaltig“ sei die Umrüstung vorhandener Kältemaschinen zu Wärmepumpen, lobt die Berliner Behörde. Zudem würden Abwärmepotentiale aus der Kälte- und Kühlwassererzeugung genutzt und müssen nicht mehr über Kühltürme als Wasserdampf verdunstet werden. Was unterm Strich Wasser, Strom und Biozide spare.



„So unterstützen wir auch die Region und die Stadt Penzberg dabei, ihre Klimaziele zu erreichen.”

Mindestens 25 Gebäude versorgen

„Das Projekt ist bereits in Umsetzung“, erklärt der Penzberger Roche-Sprecher Johannes Ritter. Wie das Ministerium ausführt, wird durch diese Umstellung die Wärmeversorgung der raumlufttechnischen Anlagen von mindestens 25 Gebäuden bis 2030 schrittweise CO2-neutral. Ziel sei es, im Penzberger Werk die künftige Gebäudebeheizung und die aktuelle Dampf-Luftbefeuchtung zu ersetzen und „eigenständige Bereiche bedarfsgerecht miteinander zu vernetzen“. Laut Ministerium erfolgt bisher die Wärmeversorgung am Standort über drei Verteilnetze (Dampf, Nahwärme und Wärmerückgewinnung) und umfasst die Heizungs- und Warmwasserversorgung sowie die Wärme für technologische Prozesse. Dampf- und Nahwärmenetz basieren bislang vollständig auf Erdgas, bei der Wärmerückgewinnungsnetz werde das Potenzial noch nicht vollständig ausgenutzt. Mit dem Vorhaben sollen ab 2030 jährliche Einsparungen von rund zwei Millionen Normkubikmeter Erdgas für die gesamte Produktionsstätte am Standort erzielt werden, heißt es würdigend aus Berlin.



Der Penzberger Roche-Werkleiter Paul Wiggermann nennt die Förderung eine „Auszeichnung“ für das Unternehmen. © Roche

Werkleiter freut sich

Ein Lob, über dass man sich bei Roche natürlich freut. Die Förderung „sehen wir als Auszeichnung”, sagt Werkleiter Paul Wiggermann. „Sie zeigt, dass wir auch mit Innovationen im Bereich der Nachhaltigkeit auf die richtigen Ideen und Konzepte setzen und hier vor Ort in Penzberg einen wichtigen Beitrag dafür leisten, den CO2-Ausstoß von Roche und unseren Einfluss auf die Umwelt zu reduzieren.“ Der Werkleiter blickt über den eigenen Firmenzaun hinweg: „So unterstützen wir auch die Region und die Stadt Penzberg dabei, ihre Klimaziele zu erreichen.”