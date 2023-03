Kein finanzielles Risiko

Penzberg: Rot-weißes Provisorium kann nach Jahren verschwinden

Von: Andreas Baar

Teilen

Rot-weißes Provisorium in Penzberg: An den Knotenpunkt Bichler Straße und Karlstraße soll eine feste Mittelinsel hin. © Andreas Baar

Penzberg - Das rot-weiße Provisorium an der Penzberger Kreuzung Bichler Straße/Karlstraße kann wieder abgebaut werden. Geplant ist eine Mittelinsel aus Granit.

Seit dem Jahr 2017 wird der Verkehr an dem wichtigen Knotenpunkt mit rot-weißen Kunststoff-Elementen gelenkt. Es gab auch mal eine – ungeliebte – hölzerne Sichtschutzwand, um Verkehrsteilnehmer beim Einfahren von der Bichler Straße auf die Staatsstraße 2063 abzubremsen. Die Holzplanken sind mittlerweile verschwunden, das Kunststoff-Provisorium auf der Fahrbahn blieb jedoch. Das ändert sich bald: Denn der Knotenpunkt kann umgebaut werden, ohne dass die Stadt finanzielle Forderungen vom Staatlichen Bauamt Weilheim befürchten muss. Das wurde im jüngsten Bauausschuss bekannt.

Neuer Asphalt

Hintergrund: Das Staatliche Bauamt möchte möglichst in diesem Jahr die Staatsstraße 2063 beidseitig der Schöggerbrücke über die Loisach mit einer neuen Asphaltschicht versehen. Die Arbeiten sollen nördlich der B472 bei Bichl starten und eigentlich an besagter Einmündung Bichler Straße/Karlstraße in Penzberg enden. Dies hatte die Stadtverwaltung im Januar im Bauausschuss mitgeteilt. Das Gremium verständigte sich jedoch darauf, dass die Kommune sich mit der Straßenbaubehörde abstimmen soll, um sich eigene Arbeiten im Stadtbereich nicht zu blockieren. Ergebnis: Die Arbeiten an der Staatsstraße sollen nun nur bis Höhe der Stegfilzstraße erfolgen, da es im innerörtlichen Bereich noch zu viele Unbekannte wie Kanalbau und barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen gibt.

Bayernwerk verlegt neue Stromkabel Der Energieversorger Bayernwerk Netz hat am Montag (27. März) im Penzberger Stadtgebiet mit eigenen Arbeiten für das Stadtwerke-Unternehmen Stromversorgung Penzberg begonnen. Vom Umspannwerk Schönmühl bis zur Seeshaupter Straße 70 verlegt der Netzbetreiber bis Mai 2024 rund zwölf Kilometer neue Mittelspannungskabel. Während des anstehenden Bauabschnitts kommt es auf dem Fahrradweg zwischen Schönmühl bis zur Ortsgrenze Penzberg zu Einschränkungen, teilt Bayernwerk mit. Auf die zwischenzeitlich erforderlichen Umleitungen wird nach Abstimmung mit der Verkehrsbehörde des Landratsamts und des städtischen Ordnungsamts „sichtbar vor Ort hingewiesen“. Damit werde das Ortsnetz „fit für die Zukunft“ und die zunehmende Integration erneuerbarer Energien gemacht.

Dauerhafte Lösung geplant

Vor allem: Obwohl sie außerhalb des nun festgelegten Straßenbaubereichs liegen, könnten die rot-weißen Provisorien an der Kreuzung im Zuge der Arbeiten mit entfernt werden. Geplant ist laut Stadtbaumeister Justus Klement eine dauerhafte Lösung mit einer Mittelinsel aus schräggestellten Granitsteinen, bepflanzt mit Magerrasen. Zudem soll es einen engeren Radius in die Bichler Straße geben. Im Bereich der Abbiegespur wird das jetzige Grün verbreitert.



Kein finanzielles Risiko

Wichtig war zudem die Frage, ob das Staatliche Bauamt von der Stadt Geld zurückfordern könnte, sollte der Knotenpunkt später erneut umgebaut werden. Im Gespräch ist ein Kreisverkehr. Man habe diesbezüglich nichts zu befürchten, wie Klement im Bauausschuss beruhigte. Penzberg würde „keinerlei Verpflichtung“ eingehen. Der Stadt drohe „keine Regresspflicht“, weil es für die feste Installation von Mittelinsel und engerem Abbiegeradius keine Förderung gibt, so der Stadtbaumeister. „Wir verbauen uns nichts.“



Bis 2028 beseitigen

Eine konkreten Zeitplan gibt es noch nicht. Im Bauamt ist man sicher, dass das Provisorium bis zur Landesgartenschau 2028 in Penzberg beseitigt wird. Was den südöstlichen Stadteingang dann sicher optisch aufwerten würde, wie es hieß.