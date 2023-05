Penzberg: Sachbeschädigung und Unfallflucht rufen Polizei auf den Plan

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und sucht nach den Verursachern (Symbolbild). © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Penzberg - Ärgerlich für die Betroffenen: Unbekannte beschädigen Autos in Penzberg. In einem Fall wurde eine Beifahrertür verkratzt.

Schon wieder hat ein Unbekannter in Penzberg ein geparktes Auto beschädigt: In der Zeit von Freitag (5. Mai) bis Montag (8. Mai), gegen 7.30 Uhr, wurde ein an der Ludwig-März-Straße abgestellter VW Polo an der Beifahrerseite verkratzt. Geschädigt ist eine 27-jährige Frau aus Penzberg. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 500 Euro. Hinweise an die Penzberger Inspektion unter Telefon 08856/92570.

Auto angefahren und geflüchtet

Ein weiteres Auto wurde in Penzberg bei einer Unfallflucht an der Antdorfer Straße beschädigt. Laut Polizei kollidierte am Dienstag (9. Mai), zwischen 2 und 14 Uhr, ein unbekanntes Fahrzeug mit einem geparkten Pkw. Der Unfallverursacher war auf der Antdorfer Straße Richtung Sindelsdorfer Straße unterwegs und fuhr mit seinem rechten Außenspiegel gegen den vorschriftsmäßig am rechten Straßenrand geparkten Pkw eines 25-jährigen Penzbergers. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 250 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Inspektion unter Telefon 08856/92570.