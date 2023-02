Insgesamt rund 1,1 Millionen Euro

Penzberg: Sanierung der Christkönigskirche hat begonnen - zuerst das Dach

Von: Andreas Baar

Blick vom Kirchturm: Im Dach der Christkönigskirche wurde extra kurzzeitig ein Loch geöffnet, damit die Dachsparren hinein gebracht werden konnten. © Andreas Baar

Penzberg - Die Sanierung der Penzberger Christkönigskirche hat begonnen. Los geht es mit dem Dach. Orgel, Elektrik und Innenraum folgen. Es wird teuer.

Die Arbeiten an der 1951 geweihten katholischen Christkönigskirche haben sich verzögert. Eigentlich sollten 2022 die ersten Arbeiter anrücken. Doch die Engpässe in der Baubranche und eine neue Statikberechnung für die Dachkonstruktion kippten den Zeitplan. Dass das Gotteshaus einer Auffrischung bedarf, ist bei der Pfarrei Christkönig schon länger klar. Vor allem die Dachkonstruktion ist in die Jahre gekommen, Schneelast machte immer wieder Probleme.

Neue Elektrik nötig: Auch die Schalttafel in der Sakristei ist veraltet. © Andreas Baar

Kirchendach geöffnet

Am Dienstag (7. Januar) rückte die Bichler Firma März an: Die Arbeiter öffneten das Kirchendach und brachten so rund 400 hölzerne Dachsparren zum Verbauen ins Innere. Die Arbeiten sollen noch heuer fertig werden, erklärt Kirchenpflegerin Margareta Drexel. Ebenso die Reparatur der Orgel: Das 1957 gebaute Instrument droht wegen der spröden Ummantelung der dünnen Stromdrähte gefährliche Funken zu sprühen. Für die für heuer vorgesehene Erneuerung der alten Elektroninstallationen laufen gerade die Ausschreibungen. Warten muss man allerdings noch auf die Innenrenovierung der Kirche. Der Zeitplan sieht zwar 2024 vor, aber das sei noch unklar, so Drexel.

Spender willkommen Spenden für die Kirchensanierung sind möglich an: Katholische Kirchenstiftung Christkönig, Sparkasse Oberland, IBAN DE87 7035 10300032 5750 60, Stichwort „Spende für Kirchenrenovierung“. Weitere Infos gibt es unter Telefon 08856/92140 oder E-Mail an renovierung@christkoenig.de.

Zweites Gutachten war günstiger

Über die Verzögerung ist Drexel eigentlich gar nicht so unglücklich. Denn das zweite Gutachten des Mittenwalder Schneeexperten Wolfgang Schwind brachte einen günstigeren Kostenansatz für die Dachsanierung als noch vor knapp zwei Jahren. Die Pfarrei profitierte auch von günstigeren Angeboten. Lag der Ansatz damals bei rund 500.000 Euro, ist man jetzt unter 100.000 Euro gerutscht. „Das Warten hat sich gelohnt“, sagt Drexel. Und unter 50.000 Euro soll die Orgelreparatur kosten.



Auch die Orgel in der Christkönigskirche bedarf einer Sanierung. © Andreas Baar

Insgesamt rund 1,1 Millionen Euro

Trotzdem wird es ein teures Projekt. Das Gesamtpaket war im Oktober 2021 mit rund 1,1 Millionen Euro beziffert worden – eine Summe, die immer noch aktuell ist. Allein für die Elektroinstallationen veranschlagt die Kirchenpflegerin rund 300.000 Euro. Der größte Brocken wird aber der Innenraum: Bei circa 500.000 Euro liegt der Ansatz, ohne Baugerüst. Und ohne Chorraum, für den weitere rund 130.000 Euro angesetzt werden.

Hohe Zuschüsse

Wenigstens gibt es höhere Zuschüsse als geplant von der Diözese Augsburg: immerhin 75 Prozent für das Dach und 73 Prozent für die Elektrotechnik. Für den Innenraum gibt es allerdings keine Finanzspritze. Die Stadt hat laut Drexel einen generellen Zuschuss von 40.000 Euro zugesagt, die Pfarrgemeinde muss trotzdem einen gehörigen Batzen selber schultern. Aktuell sind 224.000 Euro auf dem Spendenkonto, weitere Spender sind natürlich willkommen.

Zwei weitere Bauprojekte

Eines wird 2023 auf jeden Fall für die Pfarrei: „Das ist unser Baujahr“, meint Drexel. Denn noch heuer ist ein anderes Projekt dran. Das 1995 eröffnete Pfarrzentrum Christkönig wird saniert. Es gibt zum Teil neue Fenster und einen Anstrich. Außerdem wird das Gebäude barrierefrei gestaltet und bekommt einen zweiten Fluchtweg. Investiert werden laut Kirchenpflegerin rund 300.000 Euro. Angegangen werden muss zudem der Kindergarten St. Raphael in Steigenberg – der Kanal „schwächelt gewaltig“, erklärt Drexel.