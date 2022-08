Penzberg: Sechsjähriger von Auto angefahren - Kind kommt ins Krankenhaus

Von: Andreas Baar

Das Kind wurde beim Unfall leicht verletzt (Symbolbild). © Julia Boecken

Penzberg – 500 Euro Sachschaden und ein Kind (6) im Krankenhaus: Vergangenen Freitag wurde ein junger Radler in Penzberg angefahren.

Ein sechsjähriger Radfahrer wurde am vergangenen Freitag, 5. August, in Penzberg von einem Auto angefahren. Der Bub kam verletzt in das örtliche Klinikum. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 82-jähriger Penzberger gegen 13 Uhr mit seinem Skoda von seiner Grundstücksausfahrt im Bereich der Realschule nach links in die Karlstraße abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei den Sechsjährigen, der mit seinem Fahrrad den Gehweg von der Realschule kommend in Richtung Stadtzentrum befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. Das Rad des Kinds blieb unbeschädigt. Am Auto entstand ein Schaden am Frontstoßfänger in einer Höhe von circa 500 Euro.