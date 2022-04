Penzberg: Serbische Volkstänzer gründen Gruppe und üben beim ASV Sindelsdorf

Mit Perücken nachgeholfen: Die mächtigen Zöpfe der Tänzerinnen sind nur selten echt. © Sandra Gerbich

Penzberg – Seit 2007 gibt es in München einen Verein, der serbisches Brauchtum pflegt. Im Oktober vergangenen Jahres gründeten die Mitglieder eine weitere Gruppe in Penzberg.

Wer kürzlich am Bayerischen Löwen in Bichl vorbeigegangen ist, dürfte kaum seinen Augen und Ohren getraut haben. Statt Polka-, Landler- oder Zwiefachentanzende Trachtlern strömten serbische Tänzerinnen und Tänzer in allen Altersgruppen in den großen Saal. Viele von ihnen waren extra aus München angereist.



„Wir freuen uns, dass wir uns nach Gründung unserer zweiten Gruppe in Penzberg vor einem knappen halben Jahr das erste Mal gemeinsam treffen können“, erklärt Miljan Jankovic, Vorsitzender des KUD Kolo. Seit 2007 gibt es den Münchner Verein, der sich der Pflege kultureller Traditionen ihres Heimatlandes Serbien widmet. „Unser Verein zählt ungefähr 150 Mitglieder“, so der gebürtige Serbe. Mit dabei seien nicht nur Landsmänner und -frauen. „Unter unseren Mitgliedern sind beispielsweise auch viel Deutsche und Kroaten“, verrät Jankovic. „Letzte Woche waren beispielsweise fünf Deutsche beim Training mit dabei“, so der Vereinschef weiter. „Und ich hoffe sehr, sie kommen wieder.“



Tanzen in Sindelsdorfer Turnhalle

Bereits jetzt zählt die Nebenstelle in Penzberg fast 30 Mitglieder. Untergekommen sind sie beim ASV Sindelsdorf. Einmal pro Woche – Samstag von 18 bis 20 Uhr – üben sie in der Turnhalle verschiedene Tänze, vor allem den Kolo. Der Kolo –Namensgeber des Vereins – bedeutet so viel wie Kreis oder Runde und ist ein Reigentanz der Südslawen. Er wird meist bei sozialen, kulturellen oder religiösen Festen getanzt.

„Er ist jedoch nicht nur in Serbien, sondern im gesamten Gebiet des früheren Jugoslawiens bekannt“, erklärt Alexandra Radulovic, die sich wie Jankovic besonders im Verein engagiert. Jede Region habe ihre eigene Kolo-Version mit eigenem Namen, so zum Beispiel Bugarka, Cacak oder Moravac, so Radulovic weiter. Das Besondere: Es gibt fast keine Bewegung oberhalb der Taille. Sie geht fast ausschließlich von den Beinen und den Füßen aus. Das Tempo der Schritte steigt mit dem Tempo der Musik. „Es sieht vielleicht einfach aus, aber ist extrem schwer zu lernen“, verrät die begeisterte Tänzerin.



Der Volkstanz ist eine alte Tradition und ein starkes Element in der serbischen Kultur. © Sandra Gerbich

Sie betont, dass es dem Verein jedoch nicht nur um das Einstudieren von Tänzen gehe: „Ein weiterer Schwerpunkt unserer ehrenamtlichen Arbeit in der Förderung der serbischen Sprache, mit dem Ziel, dass in Deutschland geborene Kinder Ihre Heimatsprache nicht vergessen, aber auch die Traditionen und Brauchtümer Ihres Heimatlandes kennenlernen“, erklärt Radulovic.

Spieltechnik für die Jugend

Der Verein betreibt mehrere Ensembles unterschiedlichen Alters. Schon die Kleinsten werden in die Grundlagen des traditionellen Spiels und der Bräuche eingeführt. Ensembles für ältere Kinder perfektionierten laut Radulovic die Spieltechnik und erhielten eine detailliertere Ausbildung in Sachen Tradition.

Das Programm des darstellenden Ensembles umfasst das gesamte Repertoire des Ensembles. „Dazu gehören freilich auch Solo-Elemente und Gesang“, ergänzt Radulovic. Darüber hinaus unterhält der Verein zwei Orchester. Zu den charakteristischen Musikinstrumenten gehören unter anderem Akkordeon und Violine, während auch traditionelle Instrumente wie Tamburica, eine Art Laute, und Frula – die traditionelle Flöte der Hirten – verwendet werden.



Übrigens: Die mächtigen, langen, dicken Zöpfe der Tänzerinnen sind nur selten echt: „In der Regel helfen wir mit Perücken nach“, sagt Alexandra Radulovic lachend.