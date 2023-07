Penzberg: Sieben Anrufe von falschen Polizisten in einer Stunde

Von: Andreas Baar

Teilen

Gleich sieben Anrufe von falschen Polizeibeamten dokumentierte die Penzberger Polizei am Freitagabend (21. Juli) binnen einer Stunde (Symbolbild) © GB

Penzberg - Ein Welle von betrügerischen Anrufen ist am Freitag (21. Juli) über Penzberg geschwappt. Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus.

Die Anrufe der Trickbetrüger ereigneten sich laut Polizei am Freitag (21. Juli) zwischen 20 und 21 Uhr in Penzberg. Die Anrufer gaben als Beamte der Kriminalpolizei oder der Polizei Penzberg aus und warnten die Angerufenen vor Einbrüchen in der Nachbarschaft. Dabei sei es zu Täterfestnahmen gekommen, wobei es in der Nachbarschaft aber weiterhin insgesamt nicht mehr sicher sei. „Die Anrufer versuchten mit ihrer Geschichte den Angerufenen Angst zu machen“, so Matthias Krümpel, Leiter der Polizeiinspektion Penzberg. Zu konkreten Forderungen sei es bei den Anrufen aber bislang nicht gekommen. Insgesamt wurden sieben solchr Anrufe dokumentiert, sagt Krümpel auf Rundschau-Nachfrage.

Nummer notieren und auflegen

Die Polizeiinspektion warnt vor solchen Anrufen. „Die Polizei macht weder Angst vor Einbrüchen in der Nachbarschaft, noch versucht sie die Angerufenen zu Übergaben von Bargeld oder Wertgegenständen oder Überweisungen zu veranlassen“, macht Krümpel deutlich. Die Polizei rät, bei solchen Anrufen sich die Telefonnummer zu notieren und sofort aufzulegen. Die Inspektion Penzberg ist erreichbar unter Telefon 08856/92570..