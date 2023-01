Penzberg: Soiree soll Städtepartnerschaft mit Langon ankurbeln

Von: Andreas Baar

Stadtfreundschaft: Der Vertrag wurde 1981 den Bürgermeistern Kurt Wessner (r.) aus Penzberg und Pierre Lagorce aus Langon unterzeichnet. © Stadt

Penzberg - Die Stadt Penzberg will die Städtepartnerschaft mit Langon ankurbeln. Dazu gibt es eine deutsch-französische Soiree mit Musik und Wein.

Der 22. Januar 1962 war ein besonderer Tag für Europa: Vor genau 60 Jahren unterzeichneten der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer und der Staatspräsident Charles de Gaulle den „Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit“ – den berühmten Élysée-Vertrag. Das 60-Jährige nimmt die Stadt Penzberg zum Anlass, am Sonntag (22. Januar) den deutsch-französischen Freundschaftstag mit einer Soiree zu feiern. Zudem will die Stadt mit der Veranstaltung Penzbergs Städtepartnerschaft zu Langon in Frankreich wieder „aktivieren“, so Kulturamtsleiter Thomas Kapfer-Arrington.

Penzberg mit frankophonen Klängen: Alexandra Link-Lichius und Thomas Kapfer-Arrington von „Ça touche“ treten bei der Soiree auf. © Andreas Baar

Freier Eintritt zur Soiree Die Soirée beginnt am Sonntag (22. Januar) um 19 Uhr im Metropol-Kulturzentrum in Penzberg. Der Eintritt zu dem Abend ist frei. Reservierungen werden im Rathaus per Email unter veranstaltung@penzberg.de angenommen.

Vertrag wurde 1981 unterzeichnet

Die Städtefreundschaft besteht bereits seit mehr als vier Jahrzehnten. 1981 unterzeichneten Kurt Wessner und Pierre Lagorce, die damaligen Bürgermeister von Penzberg und Langon, den Partnerschaftsvertrag. Das 40-jährige Jubiläum hätte 2021 mit der Reise einer Delegation nach Langon gefeiert werden sollen, fiel wegen der Corona-Pandemie jedoch ins Wasser.

Besuch aus Frankreich: Cathy Fernandez und Michel Vivoux teten in Penzberg auf. © Stadt

Partnerschaft wieder leben

Penzberg wolle mit der Soiree ein Zeichen setzen, „dass nun endlich wieder die Partnerschaft wie gewohnt gelebt werden kann“, bekräftigt Kulturamtschef Kapfer-Arrington. Dazu soll es Musik, Texte aber auch Kulinarisches geben. Neben dem Penzberger Chanson-Duo „Ça touche“ um Alexandra Link-Lichius (Gesang/Gitarre) und Thomas Kapfer-Arrington (Kontrabass) ist ein Musiker-Duo aus Frankreich zu hören: Cathy Fernandez (Gesang) und Michel Vivoux (Gesang/Gitarre) haben Chansons im Gepäck. Als Höhepunkt des Abends wird eine Live-Schaltung nach Langon versucht. In der Pause und nach dem Konzertteil wird es Wein und französische Häppchen geben.