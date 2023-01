Penzberg: SPD betont bei Neujahrsempfang ihre politische Gestaltungskraft

Von: Andreas Baar

Lockerer Plausch unter Genossen: (v.l.) Ortsvorsitzender Clemens Meikis, Hardi Lenk (Stadtrat und dritter Bürgermeister, Adrian Leinweber (Fraktionsvorsitzender im Stadtrat) und Dominik Streit (Landtagskandidat im Stimmkreis Weilheim). © Andreas Baar

Penzberg - Beim Neujahrsempfang betont die Penzberger SPD ihre politische Gestaltungskraft - auch ohne Regierungsverantwortung im Rathaus.

Endlich wieder live mit Publikum: Die Penzberger SPD beging nach zwei Pandemie-bedingten Onlineversionen ihren Neujahrsempfang in der Stadthalle. Große lokalpolitische Aussagen wurden den mehr als 100 Besuchern allerdings nicht geboten. Vor zwei Jahren bei der Premiere waren es rund 30 Minuten, im Vorjahr 53 Minuten: Der Penzberger SPD-Ortsverein hatte sich angesichts der damaligen Corona-Einschränkungen notgedrungen auf virtuelle Neujahrsempfänge online und auf Facebook beschränken müssen. Am Freitag (6. Januar) konnte die Traditionsveranstaltung endlich wieder vor großem Publikum in der Stadthalle über die Bühne gehen. Entsprechend groß und hörbar war die Freude bei den Verantwortlichen. Wobei es einen politischen Wermutstropfen gab: Erstmals überhaupt lud der sozialdemokratische Ortsverein nicht als Penzberger Regierungspartei ein – bekanntlich war die Bürgermeisterwahl 2020 deutlich verloren gegangen.

Zum Neujahrsempfang hatten sich SPD-Mitglieder sowie Vertreter von Parteien, Vereinen und Institutionen in der Penzberger Stadthalle eingefunden. © Andreas Baar

Wohnungsbestand ist Herausforderung

Man habe trotzdem in den vergangenen Monaten SPD-Stadtpolitik gemacht, beteuerten die Stadtratsvertreter bei der Diskussionsrunde auf der Bühne. Man habe vieles angestoßen und sei weiter eine wichtige Kraft, lautete die fast schon trotzige Bilanz von Fraktionsvorsitzendem Adrian Leinweber und drittem Bürgermeister Hardi Lenk. Letzterer verwies auf den städtischen Wohnungsbau an der Birkenstraße-Werst. Die Stadt habe mittlerweile ein Vergaberecht für über 1000 Wohnungen. Allein 250 Wohnungen befänden sich in städtischer Hand – ein herausfordernder Bestand, der laut Lenk die Kommune an „neue Grenzen“ bringt, aber in seiner Größe auch „einmalig“ sei.

Bayerns Co-Vorsitzende Ronja Endres rührte beim Penzberger Neujahrsempfang die SPD-Werbetrommel für die anstehende Landtagswahl. © Andreas Baar

„Lust auf Politik“ und Wohnbau Die Einstimmung auf den anstehenden Wahlkampf für die Landtagswahl im Herbst 2023 übernahm beim Neujahrsempfang SPD-Landesvorsitzende Ronja Endres. Die Penbergerin war 2021 mit Florian von Brunn zur Doppelspitze der Bayern-SPD gewählt worden. Endres rührte natürlich die Werbetrommel für ihre Partei, warb aber auch generell um politisches und gesellschaftliches Engagement, um die Demokratie im Freistaat zu schützen. Es gelte „wieder Lust auf Zukunft zu machen“ und um eine „Neuentdeckung der Politik“. Dazu brauche es alle, auch die CSU, mahnte die SPD-Landeschefin. Nichtsdestotrotz machte Endres deutlich, dass die bayerische SPD bei der Wahl in die Regierungsverantwortung strebt – und zog die Bundespolitik als Vorbild heran: „Wir sind die Kanzlerpartei.“

Wie Endres setzt Dominik Streit, SPD-Landtagskandidat im Stimmkreis Weilheim aus Peiting, auf die politischen Schwerpunkte Wohnungsbau, Bildung und Mobilität gerade im ländlichen Raum. Wohnungsbau könne sich eine Stadt wie Penzberg zwar leisten, aber andere Kommunen eben nicht, machte sich Streit für ein umfangreiches freistaatliches Förderprogramm stark. Und es brauche Geschosswohnungsbau, um den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten, so Streit. „Es wird nicht mehr nur funktionieren mit Einfamilienhäusern.“

Es gab auch eine „Zeitenwende“

Eine neue Dimension war für Lenk auch der jüngst – gegen einige Widerstände – im Stadtrat verabschiedete Bebauungsplan für die Roche-Erweiterung gewesen. Die Dimension sei „auch eine Zeitenwende“ gewesen, schlug der Penzberger einen Bogen zum bundespolitischen Kanzler-Ausspruch.

Zusammenarbeit und Solidarität

Große und neue lokalpolitische Positionen besetzten beide in der von Ortsvorsitzendem Clemens Meikis moderierten Mini-Diskussionsrunde allerdings nicht. Hardi Lenk war im vergangenen Jahr die Tatsache in Erinnerung geblieben, „dass man wieder mehr zusammenarbeitet“, wie er die Stadtpolitik beschrieb. „Egal welches Parteibuch man hat.“ Und das letztjährige Stadtfest, dass viele Nationen zusammengeführt habe, erwähnte er zufrieden: „Wir müssen uns nicht verstecken.“

Stadtratskollege Adrian Leinweber hob in seiner Hitliste 2022 den von Ex-Bürgermeisterin Elke Zehetner angeschobenen Familienbad-Neubau hervor, mit dem Penzberg ein „Herausstellungsmerkmal“ auch in Sachen Leistungsfähigkeit bekomme. „Andere Kommunen müssen leider Bäder schließen.“ Leinweber würdigte zudem das vielfältige freiwillige Engagement in der Stadt: „Ohne das Ehrenamt wäre vieles nicht machbar. Das ist unbezahlbar.“

Auch SPD-Chef Meikis hob die Solidarität in Penzberg mit seinen mittlerweile 95 Nationen hervor. Der Zusammenhalt sei „ein Pfeiler, auf dem diese Stadt steht“.