Penzberg: SPD erinnert mit „Lesen gegen Rechts“ an Bücherverbrennung

Von: Andreas Baar

Die Penzberger SPD erinnert mit „Lesen gegen Rechts“ an die Bücherverbrennung durch die Nazis vor 90 Jahren. © SPD Penzberg

Penzberg - „Lesen gegen Rechts“: Der Penzberger SPD-Ortsverein erinnert an die Bücherverbrennung der Nazis vor 90 Jahren - wer will, darf vorlesen.

Die Veranstaltung „Lesen gegen Rechts“ der SPD findet am Mittwoch (10. Mai) im Bürgerbahnhof statt. Sie erinnert an die Bücherverbrennung durch die Nazis vor genau 90 Jahren am 10. Mai 1933. Zum Jahrtag lädt die SPD bei ihrer Veranstaltung um 19 Uhr Interessenten ein, selbst circa fünf Minuten aus den damals verbrannten Werken vorzulesen. Die Liste der einst von den braunen Machthabern verfemten Autoren finden sich unter https://buecherlesung.de. Anmeldung mit dem gewünschten Buch bis Dienstag (9. Mai) per E-Mail an SPD-Vorsitzenden Clemens Meikis unter clemens.meikis@spd-penzberg.de.