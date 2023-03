Penzberg: SPD will Bürgerbus für Vereine - doch es gibt noch Fragen

Von: Max Müller

Teilen

Für die Vereine: Ein Kleinbus soll angeschafft werden. Die Details müssen noch geklärt werden. © panthermedia/Apriori

Penzberg - Die Penzberger SPD beantragte die Anschaffung eines Bürger-Kleinbusses für heimische Vereine. Das Ansinnen war nun Thema im Sozial- und Finanzausschuss.

„Wir brauchen so einen Bus. Vielleicht sogar zwei“, stimmte Christian Abt (CSU) dem SPD-Antrag in der jüngsten Sitzung des Penzberger Sozial- und Finanzausschusses zu. Abt wies jedoch auch darauf hin, dass die Organisation in Stadt-Hand bleiben sollte. Der Meinung war auch Elke Zehetner (SPD): „Es sollte keinen Mischmasch mit den Vereinen geben.“

Der Penzberger SPD-Stadtrat Bayram Yerli hatte den Antrag initiiert. © Andreas Baar

Die Thematik war in Penzberger Kommunalgremien nicht zum ersten Mal auf dem Tisch. Die Umsetzung fiel laut Thomas Kapfer-Arrington, Abteilungsleiter Kommunikation/Kultur/Wirtschaft, in der Vergangenheit „dem Rotstift im Haushalt zum Opfer“. Bei Lieferzeiten bei Kleinbussen von mehr als einem Jahr, könnte sich die Anschaffung jedoch auch noch weiter hinauszögern.

Für Ausflüge oder Fahrten zum Arzt

Im Antrag der SPD steht, dass SPD-Stadtrat Bayram Yerli als Beauftragter für Menschen mit Behinderung und Seniorenreferent bereits öfter angesprochen worden sei, ob die Stadt – wie auch in Nachbargemeinden – einen Klein-Bus anschaffen könne. Damit sollen dann Ausflüge oder auch Fahrten zu Fachärzten nach Weilheim gemacht werden. In Iffeldorf organisierte beispielsweise die Nachbarschaftshilfe im Herbst 2020 einen Bürgerbus. Ein Vorgespräch mit Kapfer-Arrington und den anderen Seniorenreferenten habe laut SPD zudem bereits stattgefunden.

Fördermittel abklären

Jetzt gilt es abzuklären, ob Fördermittel für das Projekt abgerufen werden können und wie der Kleinbus in Zukunft organisiert werden soll. Der Plan: Zum einen dem Stadtrat einen Finanzierungsplan vorlegen – auch an Spenden wird gedacht – und alle offenen Fragen klären. Wo wird der Bus stehen? Wer darf den Bus fahren? Sollen ein oder zwei Gefährte angeschafft werden? Wer kümmert sich um Wartung und Reparatur?