Penzberg: Staatsstraße wegen Sanierung einen Monat gesperrt

Von: Andreas Baar

Das Schild steht schon am Bahnhofstraße-Kreisel: Ab 31. Oktober in die Staatsstraße/Grube gesperrt © Andreas Baar

Penzberg - Nächste Sperrung in Penzberg: Jetzt wird die Staatsstraße 2370/Grube für einen Monat dicht gemacht. Ein Teilstück wird saniert.

Im Zuge der Großbaustelle auf dem Edekas-Areal in Penzberg müssen sich Verkehrsteilnehmer, aber auch Radfahrer und Fußgänger auf weitere Behinderungen einstellen: Im Zuge des Kreiselbaus, über den später der Handelshof und die Tiefgarage des Wohnquartiers angeschlossen werden, ist eine Sanierung der Staatsstraße geplant. Dafür wird ab Montag (31. Oktober) bis 28. November die St2370 Grube zwischen Henlestraße und Zibetholzweg voll gesperrt.

Im Zuge des Kreiselbaus

Im Zusammenhang mit dem Kreiselbau ist darüber hinaus eine Straßensanierung des Abschnitts zwischen der Henlestraße und dem Zibetholzweg sowie der restlichen Anschlüsse in der Staatsstraße 2370 Grube geplant. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag. Ab diesem Zeitpunkt ist der Bereich Grube zwischen der Henlestraße und dem Zibetholzweg bis Ende November voll gesperrt. Die Zu- und Ausfahrt zum westlichen Teil der Grube (Gewerbegebiet) ist in dieser Zeit nur über die Straßen „Am Schloßbichl“ und „Im Thal“ möglich.



Wegen der Sperrung der Staatsstraße 2370 Grube (rot) wird der Verkehr großräumig umgeleitet. Für Fußgänger und Radfahrer werden zwei Umleitungen eingerichtet (hellblau) © Stadt Penzberg

Umleitung eingerichtet

Die Zu- und Ausfahrt der Nonnenwaldstraße ist in diesem Zeitraum nur über die Umleitungsstrecke Seeshaupter Straße– Wölflstraße beziehungsweise aus nördlicher Richtung über Reindl– Haselbergstraße– Wölfl möglich. Der Kindergarten an der Grube ist weiterhin aus Richtung des Kreisverkehrs am Hotel Berggeist anfahrbar. Für das Geschäftshaus an der Grube 21 wird eine provisorische Zufahrt errichtet, so dass der vorhandene Parkplatz weiterhin zur Verfügung steht. Der Zibetholzweg (Hagebau-Markt, Berghalde) ist aus nördlicher Richtung (Reindl) erreichbar.

Fußgänger und Radler

Für Fußgänger und Radfahrer werden zwei Umleitungen eingerichtet: Eine erfolgt über die Berghalde, die zweite über das Sportstadion. „Beide Wege sind in der Dunkelheit beleuchtet“, heißt es vom Bauamt. Die Bushaltestellen Kreisel/Grube, Berghalde und Nonnenwaldstraße werden in dem Zeitraum nicht angefahren. An der Haltestelle Reindl stadteinwärts (Bushäuschen) wird ein entsprechender Aushang angebracht, dass Fahrgäste die Haltestelle auf Höhe der Metzgerei Schmid nutzen können.

„Die Rettungsdienste können die betreffenden Straßenabschnitte jederzeit anfahren“, betont die Verwaltung – und erklärt zudem, dass es durch die Arbeiten zu „Lärmbelästigungen und Verkehrsproblemen“ kommen kann. Auch seien die Arbeiten sehr witterungsabhängig, was im schlimmsten Fall zu zeitlichen Verzögerungen im Ablauf führen könne.