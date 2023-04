Penzberg: Stadt baut Querungshiilfe - und Staatliches Bauamt zahlt es

Von: Andreas Baar

Teilen

Derzeit Kanalbaustelle: Auf der Staatsstraße 2370 am Eingang von Maxkron wird eine Querungshilfe errichtet. Sie schließt den Geh- und Radweg zum Zibetholz/Berghalde (rechts) an. © Andreas Baar

Penzberg - Die Verkehrssicherheit in Maxkron wird erhöht: Die Stadt Penzberg baut auf der Staatsstraße 2370 eine Querungshilfe. Finanziell lohnt es sich.

Derzeit laufen im Penzberger Ortsteil Maxkron umfangreiche Arbeiten an der Staatsstraße. Im Zuge des Generalentwässerungsplans der Stadtwerke wird dort noch bis Anfang Mai der Stauraumkanal in Richtung Reindl verlegt. Das Vorhaben soll laut Zeitplan bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Im Rathaus kam eine Idee auf: Warum bei der Wiederherstellung der Fahrbahn nicht gleich eine Querungshilfe auf der vielbefahrenen St2370 auf Höhe des Hochwasserrückhaltebeckens schaffen?

Mehrere Vorteile

Diese hätte mehrere Vorteile in Sachen Verkehrssicherheit, wie Stadtbaumeister Justus Klement am Dienstagabend in der Bauausschusssitzung warb. Zum einen sei die dortige Anbindung mit dem Fuß- und Radweg hoch zur Berghalde „sehr hochfrequentiert“. Zum anderen würde durch den Übergang samt Fahrbahnverschränkung der von Reindl kommende Verkehr abgebremst. An der Stelle wurde vor gut 30 Jahren bereits ein gelbes Warnblinklicht aufgestellt, aber 2019 aus verkehrsrechtlichen Gründen wieder entfernt. Eine Einrichtung, der man durchaus „nachgetrauert“ hat, wie Klement erinnerte.

Staatliches Bauamt trägt Baukosten

Das Ganze wird allerdings nicht billig. Eine erste Kostenschätzung durch das Baldhamer Büro Ingenieurbüro Dr. Blasy – Dr. Øverland liegt für Querungshilfe, Fahrbahnverschränkung und Leitelemente bei rund 54.000 Euro. Eine Summe, die allerdings nicht mit städtischen Mitteln zu zahlen wäre, wie Klement berichten konnte. Das Staatliche Bauamt, zuständig für die Staatsstraße, würde die Kosten für den Bau übernehmen, hatte das Bauamt von der Behörde aus Weilheim erfahren. Die Planung zahlt die Stadt. Es sei „ein finanzielles win-win-Projekt“, schwärmte Klement dann auch. Die Stadt würde zudem die Kosten für den Bau des Geh- und Radwegs auf der nördlichen Seite der Staatsstraße in Höhe von rund 13.000 Euro tragen.

Einstimmig für Bau

Im Bauausschuss war man angetan von dem Vorhaben. Widerspruch gab es kein. Der Beschluss zum Bau der Querungshilfe inklusive der Kostenteilung fiel einstimmig. Zudem wurden Planung und Bauleitung für knapp 17.000 Euro an das Baldhamer Büro vergeben.

Ludwig Schmuck (CSU) mahnte allerdings an, den Radweg in Richtung Berghalde gleich mit zu sanieren. „Da kommst Du dir vor wie ein Steilwandfahrer“, sagte er. Auch solle man beim neuen Straßenbelag an Flüsterasphalt denken. Christian Abt (CSU) hob zwar aus Gründen der künftigen Verkehrssicherheit auch seine Hand, konnte sich angesichts der hohen Kosten für ein eigentlich kleines Bauwerk aber nicht ganz freuen: „Das ist für mich nicht nachvollziehbar.“

Die Querungshilfe soll laut Bauamt nach dem Kanalbau sofort bei der Wiederherstellung der Staatsstraße errichtet werden. Der Zeitplan würde dadurch nicht wesentlich verlängert, hieß es.