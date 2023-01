Eine Idee: Museum einbinden

Penzberg: Stadt lässt mit Chansons Freundschaft zu Langon aufleben

Von: Andreas Baar

Chansons im Penzberger Metropol-Saal: (v.l.) Thomas Kapfer-Arrington, Roland Spiegel, Cathy Fernandez, Michel Vivoux und Alexandra Link-Lichius. © Privat

Penzberg - Mit einer Soiree wurde in Penzberg der deutsch-französischen Freundschaft gedacht. Es gab auch ein besonderes Angebot an die Städtepartner in Langon.

Penzberg – Vom Interesse waren die Veranstalter um den städtischen Kulturamtschef Thomas Kapfer-Arrington am Ende selbst überrascht. Immerhin rund 150 Besucher hatten sich am Sonntag (22. Januar) im Penzberger Metropol-Saal eingefunden, um einer Premiere beizuwohnen. Mit einer Soiree wurde die deutsch-französische Freundschaft gefeiert. Hintergrund war ein doppelter Anlass: Zum einen wurden just an diesem Datum vor 60 Jahren die berühmten Elysee-Verträge für die künftige Zusammenarbeit der beiden Länder unterzeichnet, zum anderen holten die Penzberger mit dem Abend das 40-Jährige ihrer 1981 besiegelten Städtepartnerschaft mit dem französischen Langon nach.

Chansons und „Special guest“

Für den musikalischen Rahmen mit Chansons sorgten das heimische Duo „Ça touche“ (Alexandra Link-Lichius und Thomas Kapfer-Arrington selbst) sowie das französische Duo Cathy Fernandez und Michel Vivoux. Als „Special guest“, wie Kapfer-Arrington berichtet, hatte man sich Roland Spiegel, Gitarrist und BR-Rundfunkmoderator, eingeladen. Unter anderem wurden Werke von Georges Brassens (1921-1081) gespielt. Zum „Reinhard May quasi von Frankreich“, wie Penzbergs Kulturamtschef, sagt, hatte Kapfer-Arrington im Vorfeld einen besonderen oberbayerischen Bezug herausgefunden: Der Franzose hatte im Zweiten Weltkrieg als deutscher Zwangsarbeiter „einen guten Freund gehabt“, der als Zwangsarbeiter nach Penzberg versetzt worden sei. Zu dieser Geschichte werde man noch „einen Themenabend machen“, kündigt Kapfer-Arrington an.



Liveschaltung nach Frankreich: Bürgermeister Stefan Korpan (sitzend) sprach mit seinem Langoner Amtskollegen Jerome Guillem, Armelle Suldinger (r.) übersetzte. © Privat

Eine Idee: Museum einbinden

Überhaupt soll die Soiree nachhaltig sein. Die Freundschaft mit Langon und Frankreich wolle man so wieder aufleben lassen, hatte Kapfer-Arrington zuvor das Ziel vorgegeben. „Wir wollen den Freunden in Langon signalisieren, dass wir das Thema ernst nehmen“, bekräftigt er gegenüber der Rundschau. Ausgehend von dem gelungenen Abend – bei dem in der Halbzeit stilecht Rotwein und Quiche gereicht wurden – und „der Begeisterung“, die er unter den Anwesenden gespürt habe, plant der Rathaus-Abteilungsleiter weitere Veranstaltungen. Kapfer-Arrington denkt an die Einbindung des städtischen Museums in das Thema Frankreich, regelmäßige Stammtische („Table ronde“) und eine Band, „die auch junge Leute anspricht“.

Verträge nochmal unterschreiben

Miteinander geredet wurde bei der Soiree auch. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) war live seinem Langoner Amtskollegen Jérôme Guillem zugeschaltet. Korpan machte deutlich, dass eine solche Städte-Freundschaft immer auch gelebt werden müsse – und zwar vor allem auf privater Ebene. Zudem sprach Korpan eine Einladung aus: Die 1981 von den damaligen Rathauschefs Kurt Wessner und Pierre Lagorce unterschriebenen Verträge sollten zur Wiederbelebung der Freundschaft noch einmal unterzeichnen werden. Ein Vorschlag, der beim französische Maire gut ankam.