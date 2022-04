Penzberg: Stadt stellt heuer wieder Maibaum auf

Von: Andreas Baar

Teilen

Brauchtum in Penzberg: 2017 wurde das letzte Mal ein Maibaum bei der Stadthalle aufgestellt. © Archiv

Penzberg – Die Stadt Penzberg stellt am 1. Mai zusammen mit den Jungrittern wieder einen Maibaum auf. Das lang vermisste Brauchtum weckt Erinnerungen an eine Nacht vor fünf Jahren.

In jener April-Nacht 2017 machten sich rund 40 Antdorfer Maibaumburschen auf nach Penzberg, schlichen sich an die Layritzhalle, legten einen Bewegungsmelder lahm und stahlen den dort gelagerten Maibaum der Stadt. Mit einem John-Deere-Bulldog wurde das gute Stück heim nach Antdorf gezogen. Es folgten harte Verhandlungen, man einigte sich auf ein „Lösegeld“.

Ein paar Tage später brachten die Diebe das 39 Meter lange Traditionsstangerl zurück. Übergabe war am Penzberger Ortsschild unweit Gut Hub, danach ging es im Zug samt Musik zum Einlagern und zur ausgehandelten Brotzeit zum Bauhof.

Ein Bild, dass schmerzte: Die Antdorfer Maibaumdiebe ziehen am 22. April 2017 bei der offiziellen Rückgabe mit dem gestohlenen Exemplar triumphal in Penzberg ein. © Andreas Baar

Brauchtum und Kultur

Das soll heuer natürlich nicht mehr passieren. Entsprechend bedeckt halten sich im Vorfeld die Verantwortlichen. Über Herkunft des Maibaums und selbstverständlich den Lagerplatz schweigen sich Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) und Maibaummeister Hardi Lenk aus. Nur so viel verrät Lenk: 33 Meter sei das Exemplar lang.

Die Verantwortlichen hatten sich bewusst für die Freiluftveranstaltung samt Publikum entscheiden. „Es ist Zeit“, betont Korpan. Der Maibaum sei auch „ein Zeichen, was Brauchtum und Kultur ist“. Und ein Zeichen dafür, „schönes Leben zu erfahren“, so Korpan. Maibaumexperte Lenk ergänzt: „Einigkeit macht stark. Das können wir in der jetzigen Zeit mehr denn je brauchen.“



Aufstellen beginnt um 12.30 uhr

Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 1. Mai, mit einem Festzug. Dieser setzt sich mit zahlreichen Vereinen um 11.30 Uhr mit dem Maibaumgespann der Penzberger Rosserer von der Nonnenwaldstraße aus über die Grube, Bahnhofstraße, Friedrich-Ebert-Straße zum Aufstellungsort an der Stadthalle in Bewegung.

Ab etwa 12.30 Uhr wird unter Leitung von Maibaummeister Lenk das weiß-blaue Prachtstück in die Senkrechte befördert. Dazu spielt die Stadt- und Bergknappenkapelle auf. Für das leibliche Wohl sorgt die „Koinschaufe“. Von einer schlechten Witterung wollen sich die Beteiligten nicht abschrecken lassen. „Der Maibaum wird bei jedem Wetter aufgestellt“, kündigt Lenk an. Auf Maibaumdiebe achtet man heuer besonders. „Die Antdorfer kreisen schon im Stadtgebiet“, weiß Lenk.

Ahlen: Freundschaftsbaum abgebaut

Im Jahr 2019 brachte eine Penzberger Delegation ein besonderes Geschenk für die Freunde in Ahlen mit. Seit 2007 pflegt die Oberland-Kommune eine offizielle Städtepartnerschaft mit den Westfalen. Vor drei Jahren hatte die damalige Bürgermeisterin Elke Zehetner für ihren Ahlener Amtskollegen Alexander Berger einen 1,5 Tonnen schweren und 24 Meter langen Freundschaftsbaum im Gepäck. Die Jungritter hatten das Prachtstück in Penzberg geschlagen und in zwei Teilen nach Ahlen transportiert. Vor Ort wurde das weiß-blaue Traditionsstangerl unter Leitung von Maibaummeister Hardi Lenk zusammengeleimt, verschraubt und auf dem „Platz der Städtepartnerschaften“ aufgestellt. Jetzt aber ist das gute Stück verschwunden, wie aus Ahlen zu vernehmen ist.



Mit einem Kran war der Bauhof zum Abbau angerückt (oben). Am Ende blieben nur zersägte Restteile. © Privat

Der Penzberger Baum musste nämlich aus Sicherheitsgründen abgebaut werden. Die Standfestigkeit hatte im Lauf der Zeit gelitten. „Der Maibaum war seit Jahren der Witterung ausgesetzt. Es hatten sich Risse gebildet aus denen Pilze wuchsen“, heißt es vom Städtepartnerschaftsverein Ahlen. Hans Hapke und Alois Steinkamp vom Verein entfernten die Schilder und bereiteten alles für den Abbau vor. Dann wurde der Baum mit tatkräftiger Unterstützung von Mitarbeitern des Ahlener Baubetriebshofs entfernt und in passende Stücke gesägt. Eine Idee, „was man mit dem Restholz herrichten könnte“, gebe es schon, teilt der Verein geheimnisvoll mit.