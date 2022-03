Drei bis vier Monate dauert das Verfahren

Penzberg: Stadt wartet für neuen Senioren-Treff noch Förderverfahren ab

Von: Andreas Baar

Die ehemaligen „Oase“-Räume sind leergeräumt und stünden für einen Seniorentreff bereit. © Andreas Baar

Penzberg – Die Senioren in Penzberg brauchen noch Geduld: Die Einrichtung eines Treffs für die ältere Generation in den ehemaligen „Oase“-Räumen dauert.

Eigentlich stehen alle Beteiligten in den Startlöchern. Der Seniorenbeirat hatte sich vor Monaten schon für einen Einzug des Seniorentreffs in die Räume der ehemaligen Herzogsägmühle-Einrichtung „Oase“ im Pfarrzentrum Christkönig ausgesprochen (Rundschau berichtete). Auch die Stadt stand dem Seniorentreff positiv gegenüber.

Mit dem Caritas-Kreisverband war bereits ein möglicher Träger gefunden. Geschäftsführer Thomas Koterba hatte Ende 2021 ein „starkes Interesse“ seiner Organisation an einer Präsenz in Penzberg bekundet. Die „Oase“ ist Mitte Januar in ein neues Domizil an der Sigmundstraße umgezogen, wie ein Schild am alten Eingang verkündet. Doch mit einem Einzug der neuen Nutzer dauert es noch, wie im jüngsten Stadtrat bekannt wurde.

Räumlichkeiten stehen „eigentlich bereit“

Die Räumlichkeiten stehen „eigentlich bereit“, so Rathaus-Geschäftsleiter Roman Reis. Mit der Caritas habe man Einigkeit über eine Trägerschaft erzielt und die nötige Personalsuche sei „erfolgreich gelaufen“. Auch mit dem Vermieter der kirchlichen Immobilie im Pfarrzentrum Christkönig ist man sich einig. Doch bevor die Verträge unterzeichnet werden und das Projekt konkret umgesetzt werden kann, ist das Förderverfahren aus dem EU-Leadertopf abzuwarten, hieß es aus der Verwaltung. Es gebe ein „gewisses Prozedere“, erklärte Reis in der jüngsten Stadtratssitzung.



Denn Anträge für das Leader-Förderprogramm müssen gleich mehrere Stellen durchlaufen. Das Vorhaben braucht erstmal das OK im Lenkungsausschuss der für den Landkreis Weilheim-Schongau zuständigen Lokalen Aktionsgruppe Auerbergland-Pfaffenwinkel (LAG), die im Landratsamt in Schongau sitzt. Gibt der Ausschuss seinen Segen, kann von den Projektträgern der Zuschussantrag gestellt werden.

Dieser wird dann vom zuständigen Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten in Kempten geprüft. Wie LAG-Geschäftsführerin Elisabeth Gutmann der Rundschau sagt, tagt der Lenkungsausschuss Anfang April, dann soll auch das Penzberger Projekt auf der Tagesordnung stehen. Stimmt das Gremium zu, könne der Förderantrag gestellt werden.



Drei bis vier Monate dauert das Verfahren

Im Penzberger Rathaus rechnet Geschäftsleiter Roman Reis mit drei bis vier Monaten Dauer, bis das Verfahren durch ist. Eine Eröffnung des Seniorentreffs ist für Sommer – im August oder September – angepeilt, war von Reis in der Stadtratssitzung zu hören.



Im Gremium wurde der Sachstand wohlwollend aufgenommen. Regina Bartusch (SPD) würdigte es als „sehr erfreulich, dass Schwung in den Seniorentreff kommt“. Sie lobte den heimischen Seniorenbeirat dafür, dass Thema angeschoben zu haben. Bartuschs Frage nach zusätzlichen Fördertöpfen beschied Reis jedoch abschlägig. Aus dem Leader-Topf werden diverse soziale Vorhaben im Landkreis unterstützt. Die AWO Raisting erhielt gerade fast 12.000 Euro für eine Sozialbegleitung. Immerhin rund 116.000 Euro gab es für den sozialen Treffpunkt „HOP“ in Hohenpeißenberg.