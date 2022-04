Penzberg: Stadt will Grundstück am Daserweg für Wohnbau nutzen

Bebauungsplan soll aufgestellt werden

Penzberg - Neuer Wohnraum: Die Stadt Penzberg möchte ein rund 6500 Quadratmeter großes, eigenes Grundstück am Daserweg für eine Bebauung nutzen.

Der Bauausschuss brachte den nötigen Bebauungsplan auf den Weg. Allerdings waren einige Räte erstaunt über das vorgelegte Tempo und die ersten Pläne. Das betreffende Flurstück ist 6544 Quadratmeter groß, ist im Flächennutzungsplan bereits als Wohnbaufläche ausgewiesen und befindet sich praktischerweise im städtischen Besitz: Am Daserweg möchte die Stadt diese bauliche Lücke mit Wohnraum füllen. Vorteil aus Rathaussicht: Da es sich um eine Außenbereichsfläche handelt, die Grundfläche weniger als 10.000 Quadratmeter beträgt und sich das Areal an die bestehende Bebauung im Bereich Reindl-Daserweg anschließt, könnte man in ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren gehen. Dieses erlaubt das Baugesetz seit einigen Jahren, um Kommunen die Ausweisung von dringend benötigtem Wohnbaugebieten zu erleichtern. Allerdings braucht es dafür einen Penzberger Satzungsbeschluss bis Ende 2024.

+ Gehört der Stadt: Auf dieser Fläche am Daserweg soll ein neues Baugebiet entstehen. © Andreas Baar

„Ein bisschen überrascht“

Die Zeit drängt also. Im jüngsten Bauausschuss legte die Verwaltung deshalb erste Pläne für einen Bebauungsplan vor. In der „ersten Planüberlegung“, wie es Günter Fuchs vom Bauamt nannte, sind fünf Grundstücke zwischen circa 100 und 1500 Quadratmetern Größe vorgesehen. Einige Räte fühlten sich da überrumpelt. Er sei „schon ein bisschen überrascht“, dass es schon eine fertige Planung aus dem Rathaus gebe, merkte Jack Eberl (FLP) kritisch an. Martin Janner (PM) verlangte präventiv, dass die Stadt die Grundstücke nicht über Investoren verkaufen dürfe, sondern die Areale selbst vermarkten solle.



Anwohner fragen nach Mit einer Bebauung des städtisches Grundstücks am Daserweg (bei der jetzigen Grundstücksgröße sind Mehrfamilienhäuser die wahrscheinliche Option) würden sich die Situation und die Infrastruktur in Reindl weiter verändern. Denn auch das unweit geplante große WWP-Vorhaben – geht der neue Bebauungsplan durch, wären bis zu 18 Wohneinheiten möglich – bringt mehr Bewohner und zwei mehrgeschossige Gebäude im Ortsteil. Das WWP-Projekt sorgt bereits für kritische Nachfragen im Rathaus. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) teilte im jüngsten Bauausschuss mit, dass er schon Anfragen von Anwohnern bekommen hat. Der Bürgermeister verwies auf eine öffentliche Auslegung des neuen Bebauungsplans, in diesem Verfahren könnten Stellungnahmen abgegeben werden.

Auch bei den Stadträten sind Fragen offen. Martin Janner (PM) wollte wissen, ob mehr und damit kleinere Wohneinheiten (maximal 18 wären in einem geänderten Bebauungsplan möglich) die Zielgruppe Familien ausschließen. Stadtbaumeister Justus Klement sprach von 56 bis 76 Quadratmetern – das wären „nicht in allen Fällen familientaugliche Wohnungen“. Ludwig Schmuck (CSU) warb für einen „Wohnungsmix“, dafür seien auch kleine Einheiten nötig. Armin Jabs (BfP) mahnte an, dass diese Frage „im Vorfeld“ mit dem Projektträger geklärt werden müsse. Jack Eberl (FLP) möchte die Mieten geklärt haben: Man müsse schauen, „dass die nicht zu hoch werden“.

Seitens der Verwaltung wurde in der Sitzung zugesagt, dass die Stadt mit der WWP die Themen Wohnungsgrößen und Familienfreundlichkeit abklärt.

Verkaufs-Frage noch offen

Bedenken, die man seitens des Rathauses zu zerstreuen suchte. Tenor: Es gebe noch nichts Konkretes. Es brauche erst Mal einen Entwurf für den Bebauungsplan, dann seien die politischen Gremien gefragt, machte Stadtbaumeister Justus Klement deutlich. Der Bürgermeister machte aber auch klar, dass es ein städtebauliches Ziel geben muss: „Sinn und Zweck ist, dass man Grundstücke und Wohnraum schafft“, betonte Stefan Korpan (CSU). Korpan denkt unter anderem an ein Einheimischenmodell sowie einen Verkauf zu guten Preisen auf dem freien Markt,. Ein grundsätzliches Lob kam von Armin Jabs (BfP): Standort und Vorhaben sei „„ein Musterbeispiel, wie man es machen soll“, sagte er mit Blick auf die vorhandene Erschließung über den Daserweg.

WWP: Mehr Wohneinheiten

Einstimmig empfahl der Ausschuss dem Stadtrat, den Bebauungsplan aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss steht in der Sitzung am Dienstag, 26. April, (18.15 Uhr, Stadthalle) auf der Tagesordnung. Ebenfalls soll die Änderung des Bebauungsplans für das Vorhaben der Genossenschaft „Wir wohnen in Penzberg“ (WWP) am Daserweg beschlossen und erneut öffentlich ausgelegt werden. Auch dies empfahl der Bauausschuss dem Lokalparlament einstimmig. Wie berichtet, möchte die WWP auf dem Grundstück geförderten Wohnraum in zwei Gebäuden schaffen. Waren anfangs lediglich zwei mal sechs Wohneinheiten angedacht, wäre der Geschosswohnungsbau in einem neuen Bebauungsplan nun auf maximal 18 Wohnungen begrenzt. Dafür wäre dann eine Tiefgarage nötig.