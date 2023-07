Penzberg: Stadtbücherei-Leiterin Katrin Fügener hört zum Abschied viel Lob

Von: Andreas Baar

Machte die Stadtbücherei für die jüngere Generation „erlebbar und interessant“: Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan würdigte das Engagement der scheidenden Leiterin Katrin Fügener in der Stadtratssitzung. © Andreas Baar

Penzberg - Die langjährige Leiterin der Penzberger Stadtbücherei, Katrin Fügener, geht in den Ruhestand. Im Stadtrat hörte sie viel Lob für ihr Engagement.

Sie geht zum kommenden Montag (31. Juli) in den Ruhestand, hat 13 Jahre lang die Stadtbücherei Penzberg geleitet und wurde am Dienstagabend (25. Juli) mit viel Applaus vom Stadtrat verabschiedet: Katrin Fügener (66) hörte Lob und Anerkennung für ihr Engagement rund um die Einrichtung.

Eine Einrichtung, die in ihrer Zeit zu mehr als nur ein Ort des Lesestoffs geworden sei, lautete das Fazit aller Redner. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) hob in der jüngsten Sitzung hervor, dass Fügener aus der Stadtbücherei „eine Anlaufstelle für alle Bevölkerungsschichten, jeglichen Alters und ethnischer Herkunft“ gemacht habe. Verbunden mit dem freien Zugang „zu den relevanten Informationen unseres Gesellschaft“, zu kreativer Selbstverwirklichung, Spiel und Spaß. Fügener war stets die Leseförderung der Jugend wichtig gewesen – dazu schuf sie diverse Angebot von Führungen über Medienkisten, Klassenprojekte bis zu Vorlese-Angebot für Kinder.



Für sie war die Stadtbücherei weit mehr als nur ein Ort für Bücher und Medien: Leiterin Katrin Fügener geht zum 31. Juli in den Ruhestand. © Andreas Baar

Letztes großes Projekt der scheidenden Leiterin Katrin Fügener: Das neue „KinderZimmer“ der Stadtbücherei beherbergt eine Bibliothek extra für den Nachwuchs. © Andreas Baar

Von „WohnZimmer“ bis „Kinderzimmer“

Der Bürgermeister würdigte aber auch Fügeners Verdienste um die Räumlichkeiten. Sie hatte sich maßgeblich für den Umzug der alten Bücherei am Rathausplatz über die Karlstraße in die Rathauspassage eingesetzt. Es sei „ein Schmuckkästchen“ entstanden“, sagte Korpan. Auch das angestoßene Projekt „WohnZimmer“ für einen offenen Ort der Begegnung in der Passage (was allerdings auf Grund der finanziell engen Haushaltslage der Stadt mit der Umsetzung warten muss) und zuletzt das „Klassenzimmer“ mit der Bibliothek extra für den Nachwuchs listete der Bürgermeister auf. Korpan sprach von einem Einsatz Fügeners, „der nicht selbstverständlich“ gewesen sei.

Viele Fördermittel gefunden

Auch seitens der Stadtratsfraktionen hörte die scheidende Büchereichefin Lob und Anerkennung. Maria Probst (CSU) erinnerte sich an das „Herzblut“, mit dem Fügener für ihre Projekte warb. Elke Zehetner (SPD) nannte sie einen „Quell an Ideen“, die zudem immer Fördermittel „an Land gezogen“ hatte. Aus der Rathauspassage habe Fügener mit der Bücherei eine „kulturelle Mitte“ Penzbergs gemacht.



Man habe ihre Begeisterung immer gespürt, sagte Kerstin Engel (Grüne). Armin Jabs (BfP) würdigte die Bald-Ruheständlerin als „Motor und Seele der Bücherei“. Fügener sei „auch eine Künstlerin“ gewesen, schmunzelte Jack Eberl (FLP) – die den Stadtrat immer wieder auf ihre Seite gezogen habe. Und Ute Rohwein-Sendl (PM) erinnerte an Fügeners Engagement für die Integration in der Stadt, unter anderem mit dem von ihr initiierten Café International.



Dank an Stadträte fürs Mitgehen

Und die derart Gelobte? Katrin Fügener dankte in kurzen Worten den Stadtratsmitgliedern für die Unterstützung in den vergangen 13 Jahren. Das Gremium musste schließlich ihren Projekten und Finanzierungen, das meiste durch Fördertöpfe abgedeckt, absegnen. Es sei von Anfang an eine „totale angenehme Atmosphäre“ gewesen, blickte sie auf die Debatten zurück. Der Stadtrat sei „letztendlich immer mitgegangen“.

Wer Nachfolger oder Nachfolgerin als Leiter der Penzberger Stadtbücherei wird ist noch nicht offiziell.