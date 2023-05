Penzberg: Stadtrat hält Landesgartenschau die Stange - trotz knapper Kasse

Von: Andreas Baar

Im Juli 2022 hatte sich das Preisgericht für die Vergabe der Landesgartenschau in Penzberg umgeschaut, begrüßt am neuen Bürgerbahnhof - im August vergangenen Jahres gab es dann den Zuschlag für das Jahr 2028. © Andreas Baar

Penzberg – Der Penzberger Stadtrat brachte den Planungs-Wettbewerb für die Landesgartenschau 2028 auf den Weg. Doch es gibt Bedenken wegen der Haushaltslage.

In seiner jüngsten Mai-Sitzung hatte der Penzberger Stadtrat den Architekten-Wettbewerb für das Bahnhofsumfeld angesichts der ungewissen Finanzlage der Kommune vorerst auf Eis gelegt. Dem nächsten anstehenden Großprojekt hielt das Lokalparlament allerdings die Stange: Mit großer Mehrheit (lediglich eine Nein Stimme der Grünen) wurde der Ideen-Wettbewerb für die Landesgartenschau im Jahr 2028 in Penzberg beschlossen.

Bis Jahresende fertig sein

Die Unterlagen für die Auslobung werden derzeit vom Hörmannsdorfer Büro Oberpriller Architekten ausgearbeitet. Es soll einen offenen Realisierungswettbewerb mit einem Ideenteil zu „Landschaft, Städtebau und Freiraum“ geben. Der Zeitplan ist ehrgeizig: Bis Ende des Jahres soll der Wettbewerb über die Bühnen gegangen und ein Sieger ausgewählt sein. Eine Vorbesprechung der Preisrichter mit der gesamten Jury ist bereits für kommenden Dienstag, 6. Juni, angesetzt. Die Stadt lässt sich das Verfahren einiges kosten: Rund 250.000 Euro werden gemäß Stadtratsbeschluss für heuer in den Haushalt eingestellt – vorbehaltlich allerdings, dass die Städtebauförderung den Wettbewerb bezuschusst.



Generell über Großveranstaltung

Eigentlich war es eine Formalie. Der Stadtrat hatte in seiner Mai-Sitzung den gewünschten Wettbewerb der Stadt- und Landschaftsplaner für die Landesgartenschau 2028 zu beschließen. Nach der erfolgreichen Bewerbung eigentlich kein großes Problem. Doch daraus wurde in der Sitzung ein Plädoyer für die grüne Großveranstaltung überhaupt. Angesichts der knappen kommunalen Kassenlage und ungewisser finanzieller Zukunftsaussichten, denkt so mancher Volksvertreter darüber nach, ob Penzbergs Engagement noch tragbar ist.

Vorher, nachher:: Die gemeinnützige Bayerische Landesgartenschau GmbH wirbt mit nachhaltigen Vorteilen für die Ausrichterkommunen – wie bei der Auflage 2021 in Lindau, wo aus einem Parkplatz... © Bayerische Landesgartenschau

... ein grüner Platz am Bodensee wurde. © Bayerische Landesgartenschau

Am Ende wurde es ein klares Bekenntnis. Die Argumente waren nicht neu. Christian Abt (CSU) sprach von einer „riesengroßen Chance“ für Penzberg, der Wettbewerb an sich sei eine „langfristige Investition“. Beistand vom Fraktionskollegen Aleksandar Trifunovic: „Wenn wir so was abgeben, kriegen wir das nimmer.“



10 Millionen Euro im Topf Kämmerin Marika-Edith Markert legte in der Sitzung Haushaltszahlen für die Landesgartenschau vor. Für 2023 sind 250.000 Euro vorgesehen. Es folgen Ansätze für 2024 (600.000 Euro), 2025 (750.000), 2026 (3,9 Millionen), 2027 (3,5 Millionen), 2028 (500.000) sowie 2029 (500.000). Macht insgesamt 10 Millionen Euro an Kosten. Dies sei immer „die Obergrenze“ gewesen, abzüglich einer maximalen Förderung von 5 Millionen Euro, erinnerte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU).

Von „Mehrwert“ bis „immenser Gewinn“

Hardi Lenk (SPD) warb mit einem „Mehrwert“, Projekte wie der Hochwasserschutz müssten eh gemacht werden. Lenk verwies auf den „Schub“, den Lindau 2021 bekommen hätte. Markus Bocksberger (PM) warb darum, „bis zum letzten Zeitpunkt“ an der Gartenschau festzuhalten, weil diese „ein immenser Gewinn“ sei. Für die FLP sei die Entscheidung „nicht nur eine monetäre Sache“, erklärte Jack Eberl – „die Bürger profitieren auch davon.“



Bei Armin Jabs (BfP) klangen trotz Zustimmung allerdings auch mahnende Worte durch. „Letztendlich wird der Tag der Wahrheit kommen“, warnte er – aber die Stadt müsse sich dies angesichts der Vorteile leisten können. Katharina von Platen (Grüne) verlangte als Ausgleich, kritisch auf Projekte zu schauen, „die optional sind“.



Nein von Engel

Ein klares Nein zur Landesgartenschau kam dagegen von Kerstin Engel (Grüne). Sie hatte bereits in der Vergangenheit „deutliche Bauschmerzen“ geäußert. Es gelte, den Haushalt „nochmal kritisch unter die Lupe zu nehmen“, ob Penzberg die Veranstaltung überhaupt stemmen kann. Es müsse eine Option geben, dass die Stadt von dem Vorhaben zurücktreten kann, forderte Engel.

Plätze im Preisgericht

Am Ende stimmte lediglich Grünen-Vertreterin Engel gegen die Auslobung des Wettbewerbs. Mit dem Beschluss wurden auch die Stadtratsmitglieder im Preisgericht festgelegt: Bürgermeister Stefan Korpan, Aleksandar Trifunovic und Maria Probst (CSU), Hardi Lenk und Thomas Keller (SPD), Martin Janner und Anette Völker-Rasor (PM), Katharina von Platen und John-Christian Eilert (Grüne), Armin Jabs und Rüdiger Kammel (BfP), Jack Eberl und Ferdinand Disl (FLP).