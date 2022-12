Penzberg: Stadtrat segnet Roche-Bebauungsplan ab - es gibt Nein-Stimmen

Von: Andreas Baar

Fast eine Stadt neben der Stadt: Bei Roche im Penzberger Nonnenwald arbeiten aktuell rund 7200 Menschen. © Roche

Penzberg - Der Penzberger Stadtrat hat den Bebauungsplan für die Roche-Erweiterung im Nonnenwald beschlossen. Doch es gab weiter Kritik - und sechs Nein-Stimmen.

Es ist vollbracht: Zwei Jahre rangen der Penzberger Stadtrat und der Bauausschuss um die Erweiterung des Roche-Werksgeländes im Nonnenwald. In ihrer letzten Sitzung 2022 verabschiedeten die Stadträte den Bebauungsplan „Biotechnologiezentrum Nonnenwald Nord“. Der Beschluss fiel nicht einstimmig. Die vierköpfige Grünen-Fraktion und zwei Abgeordnete von Penzberg Miteinander (PM) versagten ihre Zustimmung.

Das jetzige Roche-Werksgelände mit seinen rund 46 Hektar soll um rund 14 Hektar (braun) erweitert werden. Dazu kommen knapp über 10 Hektar an Ausgleichsflächen (grün). © Bauamt

Fast auf den Tag zwei Jahre hat es gedauert. Am 16. Dezember 2020 beschloss der Stadtrat die Aufstellung des Bebauungsplans für die Roche-Erweiterung.Am Dienstag (13. Dezember) billigte der Stadtrat mit großer Mehrheit das Planwerk und beschloss die entsprechende Satzung. Dem vorausgegangen waren Gutachten, ein Umweltbericht, Einwendungen aus der Bevölkerung und öffentliche Kritik – nicht nur von Lokalpolitikern, sondern auch von Bürgern. Denn nicht jeder konnte sich mit der Erweiterung des Werksgeländes anfreunden. Die Sorgen der Kritiker um Natureingriffe, Waldrodungen und negativer Auswirkungen auf Infrastruktur, Verkehr und Wohnungsmarkt waren groß. Im Stadtrat blieben die Grünen bei ihrem fundamentalen Nein: Man könne der Dimension der Erweiterung nicht zustimmen, mache Sebastian Fügener für die Fraktion klar.

Keine Aussagen zu Umfang und Zeitplan der Erweiterung: Roche-Werkleiter Paul Wiggermann verweist auf die internen Genehmigungsprozesse und den Bedarf des Konzerns. © Roche

Noch keine Aussagen zum Zeitplan

Wie berichtet, geht es um rund 14 Hektar Fläche nördlich des jetzigen Standorts, die Roche für die künftige Entwicklung nutzen möchte – um so den Standort zu stärken, wie der Konzern stets betonte. Auf dem neuen Areal sollen zum Beispiel Anlagen für Produktion, Logistik, Infrastruktur und Verwaltung entstehen. Erste Planungen laufen für einen ersten Ausbauschritt auf der östlichen Hälfte der Erweiterungsflächen. Aber: „Zum Umfang und zum konkreten Zeitplan können noch keine Aussagen getroffen werden“, verweist Werksleiter Paul Wiggermann auf die internen Genehmigungsprozesse und den Bedarf des Konzerns.

Die Dimension von Waldrodung und Neubauten stört: Sebastian Fügener begründete das Nein seiner Grünen-Fraktion zum Bebauungsplan. © RS Archiv

Schon Gegenstimmen im Bauausschuss

Dass der Bebauungsplan für die Erweiterung des Roche-Geländes im Penzberger Nonnenwald den Stadtrat nicht einstimmig passieren wird, war klar gewesen. Bei der Sitzung wurden altbekannte Argumente ausgetauscht. Die Fronten weichten nicht auf.

Schon kurz zuvor im Bauausschuss war deutlich geworden, dass sich am Meinungsbild der Penzberger Volksvertreter nicht grundlegend etwas ändern wird. Gegen zwei Stimmen – Sebastian Fügener (Grüne) und Martin Janner (PM) – empfahl das Gremium dem Stadtrat, den Bebauungsplan „Biotechnologiepark Nonnenwald Nord“ zu billigen. Grüne und Penzberg Miteinander (PM) hatten in den vergangenen 24 Monaten das Vorhaben kritisch begleitet.

Gerade die Grünen hatten sich angesichts der Dimensionen – Waldrodungen und Neubauten – ein sensibleres Vorgehen gewünscht. Inklusive Vorschläge der Stadt in Richtung Unternehmen, wie Stadtrat Fügener nochmals verdeutlichte. Die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen seien „als Totschlagargument“ gebraucht worden, kritisierte er die politische Debatte. Fügener brachte erneut den Begriff der „maßvollen Erweiterung“ bei Roche ins Spiel. Am Ende votierten er und seine drei Fraktionskollegen geschlossen mit „Nein“.

Bund Naturschutz: „Retten, was zu retten ist“ Mit dem Mehrheits-Votum im Stadtrat sei die letzte Hürde zur Erweiterung des Roche-Standorts im Penzberger Nonnenwald „mit einem Flächenverbrauch von rund 15,5 Hektar gefallen“: so konstatiert es die Ortsgruppe Penzberg des Bund Naturschutz. Die Organisation hatte den neuen Bebauungsplan kritisch begleitet. Der Bund Naturschutz fordert, „von Flora und Fauna zu retten, was zu retten ist und die gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich der erheblichen Schäden an Natur und Umwelt strikt zu beachten“. Die Ortsgruppe um Vorsitzende Hannelore Jaresch beklagte, dass nun insgesamt zwischen 13 und 14 Hektar Wald gerodet werden. Die exakten Ausmaße der „Entfernung des Waldes“, wie die Ortsgruppe den Umweltbericht zum Bebauungsplan zitiert, seien „bis zuletzt auch für die Behörden nicht ganz klar“ gewesen.

Die Rodungen seien nur außerhalb der Vogelbrutzeit, zwischen 1. Oktober und 1. März, gestattet – doch die Baumfällarbeiten „können auch im Winter Tiere töten, schwer verletzen oder ihnen das Winterquartier nehmen“, warnen die Naturschützer. Der Einsatz schwerer Geräte könne auch geschützten Arten wie Zauneidechse, Gelbbauchunke und Laubfrosch gefährlich werden, heißt es in einer Mitteilung, die Vorsitzende Jaresch nach der Stadtratssitzung verschickte. Der Bund Naturschutz fordert deshalb einen besonderen Schutz von deren Lebensräumen. Auch Eingriffe in den Wald und in geschützte Biotope außerhalb der Baugrenzen müssten durch Abzäunung vermieden werden, verlangt der Bund Naturschutz. Die Ortsgruppe will nun genau auf die Finger schauen: Für den Bund Naturschutz sei „die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit von Roche, aber auch der Stadt als Kontrollorgan“, an der strikten Einhaltung und Umsetzung“ der Bebauungsplan-Vorgaben „von Anfang an zu messen“.

PM-Fraktion uneins

Nicht so eindeutig war das Abstimmungsverhalten bei Penzberg Miteinander. Von der vierköpfigen Fraktion votierten lediglich PM-Vertreter Martin Janner und Fraktionskollegin Anette Völker-Rasor gegen den Bebauungsplan. Man sei nicht gegen eine Erweiterung von Roche, aber nur nach Bedarf, betonte Janner – und nannte es eine „nicht alltägliche Abwägungsentscheidung“. Die einen schmerze der Eingriff in die Natur, „der auch durch umfangreiche Ausgleichsmaßnahmen nicht kompensiert werden kann“; anderen missfalle die auf die Stadt zukommenden Belastungen. Und Dritte würden um „das Interesse von Roche“ fürchten, wenn die Stadt zu zögerlich agiere. Janner brachte erneut die PM-Idee eines dreigeteilten Bebauungsplan auf, der „Schritt für Schritt“ auf die jeweiligen Bedürfnisse von Roche abgestimmt werden könne. Ein Vorschlag, der allerdings bereits mehrfach von den Gremien und Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) deutlich abgelehnt worden war.

Die CSU steht „nach wie vor hinter dem Unternehmen“: Fraktionsvorsitzende Maria Probst gab ein klares Roche-Bekenntnis ab. © Andreas Baar

63 Seiten Vorlage

Zwei Jahre hatten sich Verwaltung und Politik intensiv mit dem Roche-Vorhaben und dem dafür notwendigen Bebauungsplan beschäftigt. Nach der öffentlichen Auslegung lag nun eine 63-seitige Vorlage auf dem Tisch. „Das ist ein großer Bebauungsplan“, bilanzierte der Rathauschef entsprechend. Korpan zählte wie seine Fraktion zu den klaren Befürwortern der Roche-Pläne. Die CSU stehe „nach wie vor hinter dem Unternehmen“, bekräftige Maria Probst – man habe das Vorhaben aber auch „kritisch“ betrachtet. Ebenfalls geschlossen votierte die SPD dafür. Es sei „sicher nicht das Optimale“ gefunden worden, sondern ein Kompromiss, schränkte Adrian Leinweber die Begeisterung ein. Armin Jabs (BfP) bezeichnete die Erweiterungsmöglichkeit als „Pfeiler“ auf den man sich die nächsten 15 bis 20 Jahre verlassen könne: „Wir sichern damit zukunftsfähige Arbeitsplätze.“ Allerdings mahnte Jabs an, dass die Stadt den künftigen Ausbau ihrer Infrastruktur nicht mehr allein schultern könne. „Die Staatsregierung ist jetzt auch in der Pflicht.“

Selbstbewusste Rolle

Nach dem Beschluss gegen sechs Nein-Stimmen konnte Roche-Werkleiter Paul Wiggermann durchaus zufrieden den Sitzungssaal verlassen. Man freue sich sehr, dass sich der Stadtrat „mit deutlicher Mehrheit“ für den Bebauungsplan ausgesprochen hat, erklärte Wiggermann danach auf Rundschau-Nachfrage. „Das ist ein starkes Zeichen des Stadtrats für eine Fortsetzung der in 50 Jahren gewachsenen Partnerschaft zwischen Roche und der Stadt Penzberg.“ Das Unternehmen habe nun die Möglichkeit, „unser Werk in den nächsten zehn bis 15 Jahren nachhaltig zu modernisieren und weiterzuentwickeln“. Diesem Vorhaben wolle man mit „viel Respekt und großer Verantwortung der Umwelt und den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber begegnen“, so der Werkleiter. Der Konzern ist sich seiner Position in der Stadt durchaus bewusst: „Wir sind überzeugt, wenn Roche in Penzberg wächst, dann wächst Penzberg und die Region nachhaltig“, heißt es selbstbewusst in dem offiziellem Statement aus dem Nonnenwald.