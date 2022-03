Penzberg: Stadtwerke graben weiter an der Fischhaberstraße

Von: Andreas Baar

Die Bauarbeiten an der Fischhaberstraße in Penzberg gehen weiter - inklusive Umleitung. © Andreas Baar

Penzberg – Nach der Winterpause setzen die Stadtwerke Penzberg ihre Tiefbauarbeiten in Steigenberg fort. Auf Anwohner und Besucher warten wieder Umleitungen.

Die Bauarbeiten im Bereich der Paul-Loebe-Straße sowie der Böhmerwaldstraße sind nach Angaben der Stadtwerke abgeschlossen, die Straße bereits asphaltiert. Seit Montag (14. März) geht es im Bereich der Fischhaberstraße sowie am Kreuzacker weiter, teilt Stadtwerke-Vorstand André Behre mit. Das Kommunalunternehmen investiert heuer rund 2,3 Millionen Euro in neue Kanäle, Wasserleitungen und Glasfaserinfrastruktur allein im aktuellen Bauvorhaben in Steigenberg. „Auf den Glasfaserleitungen können Internetdienste von bis zu 1 GigaBit/Sekunde gebucht werden, ebenso Telefonie- und TV-Dienste“, so Michael Futterknecht, Bereichsleiter der Glasfasersparte. „Technisch geht zukünftig noch mehr, Glasfaser bietet riesige Reserven in der Zukunft“, ergänzt Vorstand Behre



Nächster Bauabschnitt der Stadtwerke Penzberg an der Fischhaberstraße: Der Baubereich (rot) und die Umleitungsstrecke (grün) sind im Plan eingezeichnet. © Stadtwerke Penzberg

Vollsperrung der Fischhaberstraße

Die weiteren Arbeiten bedeuten allerdings wieder Verkehrsbehinderungen. Die Bauarbeiten im Bereich Fischhaberstraße sind bis Ende Mai 2022 geplant. Voraussichtlich bis 13. Mai ist eine Vollsperrung der Fischhaberstraße zwischen Böhmerwaldstraße sowie Wankstraße nötig. Der Abschnitt ist für den Verkehr vollständig gesperrt, Geh- und Radweg trifft es einseitig. Die Umleitung ist beschildert und erfolgt in beide Richtungen über Anemonenstraße–Fliederstraße–Böhmerwaldstraße.



Einbahnstraße fällt weg

Die Stadtwerke bitten jedoch darum, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Einfahrt von der Fischhaberstraße in die Heiglhofstraße könne nicht ermöglicht werden – allerdings werde die Einbahnstraße der Heiglhofstraße aufgehoben, wodurch man über die Akeleistraße fahren kann. Die Bushaltestelle Heiglhof wird an die Anemonenstraße verlegt. Die vorausgehenden und nachfolgenden Haltestellen werden im Regelbetrieb angefahren.

Auch an der Straße am Kreuzacker in Steigenberg wird gearbeitet (Baubereich rot eingezeichnet). © Stadtwerke Penzberg

Auch Arbeiten am Kreuzacker

Auch die Bauarbeiten im Bereich Am Kreuzacker werden fortgesetzt. Hier ist eine „wandernde Vollsperrung“ nötig, heißt es von den Stadtwerken. Gesperrt sei nur der direkte Baubereich. Die Zufahrt zum Am Bacherlgraben über Am Kreuzacker ist nur zeitweise gesperrt, je Stand der Arbeiten wird,eine Durchfahrt aus nördlicher oder südlicher Richtung ermöglicht. Die Bauarbeiten in diesem Abschnitt sind bis Ende Juli 2022 geplant.



Grundstücke zeitweise nicht erreichbar

Die Stadtwerke weisen zudem darauf hin, dass ein Anfahren der von der Vollsperrung betroffenen Grundstücke zeitweise nicht möglich realisierbar sein wird. Die betroffenen Anlieger würden jedoch von den Baufirmen informiert.