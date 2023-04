Penzberg: Streit um nichtöffentliche Fragerunde zu Planungs-Wettbewerb

Von: Andreas Baar

Das der Penzberger Stadtrat sich hinter verschlossener Tür mit dem Preisgericht zur Fragerunde über den städtebaulichen Wettbewerb trifft gefällt nicht jedem. © Andreas Baar

Penzberg - Zwischen dem Verein Pro Innenstadt und der Penzberger Rathausspitze knirscht es. Hintergrund eine nichtöffentliche Sitzung zum Innenstadt-Wettbewerb.

Es hat sich in den vergangenen Monaten abgezeichnet: Der von der Stadt angestoßene Ideenwettbewerb für die Entwicklung der Penzberger Innenstadt, insbesondere das Bahnhofsumfeld, ist ein anspruchsvolles Vorhaben. Der Stadtrat tut sich schwer mit grundlegenden Entscheidungen für die Planungsgrundlagen der dann bis zu 15 Architektenbüros. Vor allem der künftige Busbahnhof bereitet Bauchschmerzen. Weiter am bisherigen Standort oder umziehen auf die andere Seite des Bahnhofs, inklusive Abriss eines dortigen städtischen Wohnhauses und Abbau der Fahrradgarage? Eine Frage, die der Stadtrat zuletzt in seiner März-Sitzung nicht beantworten wollte. Stattdessen verständigte man sich darauf, sich lieber erst Mal vom Preisgericht ein weiteres Meinungsbild einzuholen. Tagen soll das Gremium am Mittwoch (19. April). Ob öffentlich, war noch unklar – wurde allerdings von einigen Stadträten gern gesehen.

Vorsitzende von Pro Innenstadt: Monika Uhl fürchtet einen „Vertrauensverlust gegenüber den politischen Mandatsträgern“. © Privat

Kritik von Pro Innenstadt

Nun kommen Preisgericht und Stadtrat, Stand Freitag (14. April), am 19. April hinter verschlossenen Türen zusammen. Ein Umstand, der den Verein Pro Innenstadt Penzberg auf den Plan ruft. Die Interessensvertretung, vor allem des örtlichen Handels und Gewerbes, verschickte am vergangenen Donnerstagvormittag (13. April) namens Vorsitzender Monika Uhl ein Schreiben an Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) und die Stadträte, dass der Redaktion vorliegt. Dass das Preisgericht „trotz anders lautender Ankündigung“ doch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll, sende ein Signal aus, dass nach Ansicht des Vereins „tunlichst vermieden“ werden sollte. Uhl fährt schwere Geschütze auf: „Eine Entscheidungsfindung des Stadtrats von so zentraler Bedeutung für die innerstädtische Entwicklung hinter verschlossenen Türen durchzuführen, ist ein schwerer Schlag gegen eine unerlässliche Bürgerbeteiligung.“

Nicht ohne Grund sei der Stadtrat im März „aufgrund massiver Bedenken aus den Reihen der Bürgerschaft“ den Vorlagen der Verwaltung nicht gefolgt. Letztendlich würde der Planungswettbewerb für große Teile der Innenstadt alle Penzberger betreffen, ist sich Uhl sicher – diese außen vor zu lassen würde zu „einem Vertrauensverlust gegenüber den politischen Mandatsträgern“ führen. Aus diesem Grund möge man die Sitzung des Preisgerichts als öffentliche Sitzung des Stadtrats stattfinden lassen.

„Wird nur beraten und nicht beschlossen“: Bürgermeister Stefan Korpan weist die Kritik von Pro Innenstadt zurück. © Andreas Baar

Bürgermeister wehrt sich

Am späten Nachmittag des gleichen Tags ging eine E-Mail des Bürgermeisters an Uhl, Stadtrat, Bauamt und Presse auf die Reise. Korpan zeigte sich lesbar irritiert über die Kritik des Vereins. Am 19. April „wird nur beraten und nicht beschlossen“, betont der Bürgermeister. Eine „Entscheidungsfindung hinter verschlossenen Türen“ weist Korpan entschieden zurück. „Bevor fälschlicherweise Stimmungen verbreitet werden, die am Ende den Wettbewerb und eine sachliche Bürgerbeteiligung verzerren“ weist Korpan in seinem Schreiben nochmals auf die März-Beschlüsse des Stadtrats hin: Dieser hatte sich einstimmig verständigt, die für 19. April angesetzte Tagung der Preisrichtervorbesprechung als Beratungsgremium für Fragen nach Form des Wettbewerbs, Mobilitätsperspektiven der Regional-Busse und Bürgerbeteiligung zu nutzen.

Keinen Vorteil schaffen

Dass dies nichtöffentlich geschehe sei Absicht, damit kein Planungsbüro einen Vorteil „durch einen frühzeitigen Informationsgewinn“ erhalte. Korpan: „Die Wettbewerbsinformationen werden für alle gleich eröffnet.“ Er macht deutlich: Gerade die Bürgerbeteiligung „muss zwingend vorbereitet werden und darf in keiner wilden Diskussion enden“. Nichts fürchtet Korpan so sehr wie „ein wildes Durcheinander“, was zu Vertrauensverlust führe. „Ich plädiere für eine sachlich und fachlich saubere Präsentation, fernab von blindem Aktionismus.“