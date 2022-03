„Bald wieder auf der Bühne“

Penzberg: Team der „Stammwürze“ bietet Starkbier-Podcast zum Hören

Von: Andreas Baar

Achtung, Aufnahme: Benno Arnstadt (stehend) sowie Stefan David (l.) und Andreas Mummert bei der „Biercast“-Arbeit im Kostümfundus des Oberlandler Volkstheaters. © Herdrich

Penzberg – Das Oberlandler Volkstheater aus Penzberg hat fünf Podcast-Folgen aufgenommen. Vergangenes Jahr setzte man noch auf ein Video zur Starkbierzeit.

Starkbierfest und Derbleckn waren in Pandemiezeiten auch heuer nicht machbar. Kein Bieranstich, keine Fastenpredigt und keine verbalen Live-Watschn gegen Stadtpolitiker. Aber das Oberlandler Volkstheater bietet eine Alternative: Fünf Podcast-Folgen werden aufgenommen. Der „Biercast“ nimmt mit auf einen humorvollen Audio-Spaziergang durch die Stadt. Start ist am kommenden Montag.

Die Zeiten sind hart für die Freunde des traditionellen Starkbier-Derbleckens in Penzberg. Wegen der Pandemie ist auch heuer wieder der Live-Auftritt der „Stammwürze“-Belegschaft vom Oberlandler Volkstheater erneut ausgefallen. 2020 gab es einen Video-Mitschnitt aus der Stadthalle, 2021 den eigens gedrehten Starkbier-Film – und für heuer hat sich das Team was Neues ausgedacht. Fünf Podcast-Folgen werden aufgenommen: Der erste „Biercast“ ist nun zu hören (siehe Infokasten).

Neues Format, ohne Skript

„Wir wollten bewusst ein neues Format ausprobieren“, begründet Volkstheater-Vorsitzende Claudia Herdrich gegenüber der Rundschau die Wahl. „Das ist was ganz anderes.“ Die circa zehnminütigen Folgen entstehen im Kostümfundus über der Probenbühne. „Das ist von der Akustik her am besten“, sagt Herdrich.



Die Idee dazu entstand bereits im Herbst vergangenen Jahres in der Vorstandschaft, weil damals schon klar war, dass es mit dem Live-Auftritt nichts werden wird. Beim „Biercast“ geht es um „Klatsch und Tratsch“ rund um Penzberg und „natürlich um die Stadtpolitik“, kündigt Herdrich an – ohne mehr zu verraten. Sechs Teilnehmer von der „Stammwürze“-Mannschaft machen mit. Pro Folge gibt es einen Moderator und drei Mitwirkende. „Eigentlich ist es nur ein Gespräch“, erklärt Herdrich. Vor allem wird ohne Skript gearbeitet. „Es ist total spontan und alles improvisiert.“ Auch würden die Aktiven laut Herdrich keine Rollen, zum Beispiel von lokalen Politikern, übernehmen, sondern „treten selbst auf“.

„Bald wieder auf der Bühne“

Am vergangenen Wochenende wäre der Termin für das traditionelle Starkbierfest samt Derbleckn gewesen. Herdrich zeigt sich optimistisch, dass man bald wieder auf der Bühne stehen kann: „Wir hoffen, dass wir es nächstes Jahr wieder machen können.“

Anhören Die „Biercasts“ werden an folgenden Terminen veröffentlicht: Montag, 28. März; Donnerstag, 31. März, Montag, 4. April; Donnerstag, 7. April und Montag, 11. April. Zu finden sind die Podcasts auf der Webseite der Oberlandler.