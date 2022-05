Penzberg: „Tollhub“-Festival bietet Kabarett, Markt, Spaß und Live-Musik

Von: Andreas Baar

Sitzung kurz vor dem „Tollhub-Start“: Vertreter von Orgateam und der Standbetreiber trafen sich auf Gut Hub. © Privat

Penzberg – Nach zweimalige Corona-Absage steht in Penzberg das „Tollhub“-Festival vor der Tür: Gefeiert wird vom 27. bis 29. Mai auf Gut Hub.

Das Organisationsteam hatte sich neu aufgestellt und die Verantwortung auf mehr Schultern verteilt (Rundschau berichtete). „Festival“-Initiatorin Evi Mummert hat sich ein bisserl hinten angestellt. Neben Mummert sind noch Sandra Baumgartner, Michael Zöller und Andi Mummert im Team, dass das diesjährige Programm auf die Beine stellt. Unterstützt wird das Festival von mehr als 40 ehrenamtliche Helfern des Orgateams und verschiedenen Jugendorganisationen. Veranstalter sind die Akion KleinKunst Penzberg und die Stadt.



Neben fest etablierten Programmpunkten wie das Kabarett zum Auftakt am Freitag wird der Samstag beim „Tollhub“ noch mehr auf Familien zugeschnitten, teilen die Organisatoren mit. Den Auftakt macht am Freitag, 27. Mai, der Kabarettabend mit Andreas Rebers und seinem Programm „Ich helfe gern“. Rebers ist unter anderem Träger des Dieter Hildebrandt-Preises 2018. Los geht es um 20 Uhr auf Gut Hub. Es gibt noch Karten bei Wohnkultur Baumgartner in Penzberg.

Spaß für Jung und Alt

Der Samstag, 28. Mai, mit dem Familientag ab 13 Uhr wird mit vielen Spielstationen für Jung und Alt gestaltet. Unter anderem gibt es ein großes „Vier gewinnt“, Rollrutschen und Stelzenlauf. Außerdem führen die Jugendgarden Tänze auf, das Pettersson und Findus-Puppentheater spielt (15 Uhr auf Gut Hub, Karten ab 13 Uhr an der Tageskasse oder Reservierung per E-Mail an kleinkunst-penzberg@gmx.de) und Geschichten für Kinder werden erzählt. Die AC-Ringer veranstalten ein Ranggeln zum Mitmachen. Der Biergarten wird musikalisch mit Live-Musik umrahmt. Am Abend übernimmt ab 18 Uhr die Band „Beathotel“ aus München mit eigenen Stücken und Beatles-Coversongs das Ruder.

Klassisch ist der Alternativmarkt. Hobbykünstler, Schulen und Vereinen bauen dafür ihre Stände auf. Die Liste der Teilnehmer reicht vom Arche Noah Familienzentrum über den Eine-Welt-Laden, das Jugendhaus Don Bosco, die Montessori- Schule bis zum Jugendzentrum mit seinem Kletterbaum. Am Sonntag, 29. Mai, findet wie immer der musikalische Weißwurst-Frühschoppen statt. Heuer spielt dazu Williams Wetsox.

Der gute Zweck kommt nicht zu kurz: Mit selbst gebastelten Spendenboxen der Orgateam-Kinder wird bei den Besuchern für ukrainische Kriegskinder gesammelt. Das Geld geben die Veranstalter einer entsprechenden Hilfsorganisation weiter.

Informieren Infos zum Festival gibt es auf der Kleinkunst-Homepage.