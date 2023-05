Fast 30 Stände, 15 Spielstationen

Penzberg: „Tollhub“-Festival in Startlöchern - zwei kreative Tage warten

Von: Franca Winkler

Stehen in den Startlöchern: Helfer, Marktbetreiber und Künstler freuen sich auf ein abwechslungsreiches „Tollhub“. © Hans Mummert

Penzberg - Kreativ, laut und nachhaltig: Am Freitag/Samstag (19./20. Mai) wird Gut Hub zur Bühne für das Penzberger „Tollhub“-Festival.



Auch heuer ist die Programmliste des „Tollhub“ lang: Das Event startet diesmal mit einer Premiere am Freitag (19. Mai), wenn um 20 Uhr drei lokale Bands im Rahmen des neu kreierten „KleinLaut“-Festivals die Bühne auf Gut Hub rocken. Es habe zahlreiche Bewerbungen von Musikern gegeben. Diese drei Gruppierungen haben es geschafft und werden auftreten: die Punkband „IQ Zero“ aus Bichl, die Penzberger „Gletscherguys“ mit Hip-HopKlängen und bairischer Hip-Hop wird von „Los Brudalos“ aus Lenggries zu hören sein. Das Orga-Team hofft, dass die lokalen Musiker besonders viel Publikum anlocken. Der Eintritt für das „KleinLaut“ kostet 10 Euro. Die Karten sind an der Abendkasse erhältlich.

Alles über das „Tollhub“ 2023 Weitere Informationen zum Festival-Programm und Tickets auf www.kleinkunst-penzberg.de.

Pippi Langstrumpf in der Scheune

Am Samstag (20. Mai) wird es lustig für Kinder mit ihren Familien, wenn Pippi Langstrumpf Abenteuer in der Scheune von Gut Hub erlebt. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es zwei Termine des Figurentheaters aus Ingolstadt: Für die Aufführung um 13 Uhr sind noch Karten zu 8 Euro an der Tageskasse oder bei Wohnkultur Baumgartner (Karlstraße 15 in Penzberg, Telefon 08856/82091) erhältlich. Für den zweiten Termin um 15 Uhr gibt es nur noch sehr wenige Restkarten. Zwischen 14 und 15 Uhr werden zwei Kindergarden ihr Können unter Beweis stellen. Zudem wird der ukrainische Kinderchor aus Kochel zugunsten der Ukraine-Hilfe auftreten.

„Blonder Engel“: Der Linzer Mundart-Musik-Kabarettist tritt beim „Tollhub“ auf. © Volker Weihbold

Schnitzeljagd per GPS

Interessierte können am Samstag, um 16 Uhr bei einer GPS-Schnitzeljagd mit Teamspezialist „sunnawind“ aus Penzberg eine Entdeckungstour rund um den Huberer Weiher unternehmen. Der respektvolle Umgang mit der Natur steht dabei spielerisch im Vordergrund, berichtet Mitorganisatorin Evi Mummert zur etwa einstündigen Schnitzeljagd. Anmeldungen hierfür können vor Ort erfolgen.

Wenn dann am Samstagabend um 20 Uhr der „Blonde Engel“ auftritt, werden die Lachmuskeln der Erwachsenen strapaziert. Der Linzer Mundart-Musik-Kabarettist mit gold-glänzender Legging und freiem Oberkörper, steht für raffinierte Texte, exzellentem Gitarrenspiel, schelmischer Selbstironie und großem Improvisationstalent, verspricht die Ankündigung. Restkarten zu 20 Euro sind bei Wohnkultur Baumgartner oder an der Abendkasse erhältlich.

Fast 30 Stände, 15 Spielstationen

„Der Alternativmarkt umfasst jetzt fast 30 Stände und 15 Spielstationen“, freut sich Mummert. Die Besucher können sich überall aktiv beteiligen. Auf dem Gelände des Gut Hub ist folgendes zu finden: ein Schrottkünstler, Upcycling-Produkte, der Bund Naturschutz bietet eine Mitmachaktion, es gibt einen Infostand für Landwirtschaft sowie ein Wissensrad der Landfrauen.

Auch gibt es Perlenschmuck, einen Kletterbaum des Jugendzentrums, Glitzer-Tattoos und kreatives Basteln vom Awolino-Kindergarten, Aquarelle und Messer mit Holzgriffen, Holzspielzeug, Schreibgeräte und Schmuck aus Holz, Windräder, einen Infostand vom Förderverein des Don Bosco-Jugendhauses, selbstgemachte Seifen und am Stand des Montessori-Kindergartens darf das Glücksrad gedreht werden.

Auch dabei sind der Eine Welt-Laden und der Siedlerverein mit einem Kicker. Hemden und Hosen aus sehr altem Leinen, Ukraine Hilfe mit selbstgemachten Kerzen, Makramee Halsbänder, handgestrickte Trachtenjacken und Westen sind ebenfalls zu finden. Dazu werden syrische Spezialitäten, Crêpes, Gegrilltes sowie Fisch angeboten.

Taschen versteigern

Nach 25 „Tollhub“-Festivals sind einige Werbebanner zusammengekommen. Nachdem sich das Orga-Team auch heuer wieder für die Nachhaltigkeit einsetzt, wird nicht nur der Kuchen auf Palmblätter-Tellern verkauft, sondern diese alten Banner wurden „zu einem neuen Produkt umgewandelt“, wie Mummert bei einem Pressetermin im Januar berichtete. Irmi Hofmann hatte die Nadel an ihrer Nähmaschine glühen lassen und Einkaufstaschen daraus genäht. Da für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien die Not noch immer sehr groß ist, „werden wir unsere Tollhub-Banner-Taschen zu Gunsten der Orienthilfe von Christian Springer versteigern“, so Mummert. Die Versteigerung erfolgt in Teilschritten am Samstagnachmittag jeweils nach den Auftritten der Garden, des Chors und der Schnitzeljagd. So soll jeder Interessierte an der Auktion teilnehmen können, erläutert Mummert.

Mehr als 50 Helfer im Einsatz

„25 Jahre, das ist eine beachtliche Zeit“, zeigt sich die Mitorganisatorin stolz. Immer wieder habe man Helfer für das „Tollhub“ gewinnen können, die ehrenamtlich mithelfen. „Auch in diesem Jahr sind über 50 Helferinnen und Helfer tätig. Deshalb ist das Ehrenamt einfach unbezahlbar und wichtig für die Gemeinschaft.“ In allen 25 Jahren organisiert die Initiative Aktion KleinKunst aus Penzberg das „Tollhub“.

Letztendlich bittet Evi Mummert alle Gäste, ebenfalls die Nachhaltigkeit zu fördern und nach Möglichkeit mit dem Fahrrad zu kommen und zum Schutz der Natur darauf zu achten, wo das Gefährt abgestellt wird. „Eigentlich können auch alle eine Wanderung unternehmen und zu Fuß kommen. Brotzeit mitnehmen braucht keiner, die bieten wir“, schlägt Mummert lachend vor.