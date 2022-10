Penzberg: Ukraine-Flüchtlinge reißen sich um Integrationskurse

Von: Max Müller

Unter der Anleitung von Lehrkraft Sarah Schreyer lernen die Flüchtlinge im Familienzentrum Arche Noah unter anderem die deutsche Sprache. © Max Müller

Penzberg – Die Integrationskurse im Penzberger Familienzentrum Arche Noah laufen auf Hochtouren. Ukraine-Flüchtlinge, aber andere Geflüchtete reißen sich um das Angebot.

Lehrerin Sarah Schreyer steht vor ihrem Kurs und zeigt mit einem Stift wie die Präpositionen im Deutschen funktionieren. Die Anwesenden wiederholen: „Auf, unter, zwischen...“ Die Integrationskurse im Familienzentrum sind eine wichtige Grundlage für die Kriegsflüchtlinge, will man beispielsweise eine Arbeitsstelle bekommen, so Arche-Noah-Leiterin Annelies Plep. Die Kurse sind inzwischen alle belegt. 15 von den 20 Teilnehmern sind aus der Ukraine geflüchtet.

Angebot vom Bildungskolleg

Immer wieder gibt es fortlaufende Kurse in der Einrichtung, auch mit unterschiedlichen Sprachniveaus – egal ob A1, B1 oder B2. Vier mal pro Woche treffen sich die Teilnehmer vormittags und bekommen neben sprachlichen Einheiten auch Wissen in Politik und anderen Teilbereichen vermittelt. Zwei Lehrkräfte vom Bildungskolleg in Weilheim leiten die Kurse, welches die Räume beim Familienzentrum angemietet hat. Neben den essentiellen Kursen will man laut Plep auch die Synergieeffekte nutzen und die Teilnehmer in weiteren Angeboten des Familienzentrums unterbringen.



Auch in der Islamischen Gemeinde Penzberg gibt es ein ähnliches Angebot in Form von Integrationskursen. Die Räume werden ebenfalls vom Bildungskolleg in Weilheim gemietet. Bereits seit 17 Jahren werden bei der Islamischen Gemeinde Deutsch-Kurse angeboten. Vizedirektorin Gönül Yerli ist sich sicher: „Sprache ist der Schlüssel“, sagt sie gegenüber der Rundschau.

„Sprache ist die Grundlage für die Teilhabe am Leben“

Derselben Meinung ist auch Katja Wippermann, Leiterin der Penzberger Volkshochschule (VHS): „Sprache ist die Grundlage für die Teilhabe am Leben.“ An der VHS werden Deutsch-Aufbaukurse angeboten, die als Vorstufe für die Integrationskurse dienen. Finanziert werden die VHS-Lerneinheiten teilweise über die Rotarier Tutzing, fünf Kurse wurden von Roche finanziert. Mehr Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es auf der Homepage der Volkshochschule. Wipperman zeigte sich begeistert von dem Zusammenhalt in Penzberg: „Alle Beteiligten arbeiten Hand in Hand.“

Roche übernimmt

Die Koordination der Ukraine-Flüchtlinge läuft über die Koordinationsstelle des Familienzentrums. Ansprechpartner ist Katja Stadler. In den ersten drei Monaten wurde die Stelle finanziell von der Holdenried-Stiftung unterstützt, nun greift Roche unter die Arme.