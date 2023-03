Penzberg: Unbekannter fährt Mercedes an und flüchtet

Penzberg – Ein Unbekannter fuhr in Penzberg einen parkenden Mercedes an und flüchtete. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro.

Eine Unfallflucht ereignete sich am vergangenen Dienstag (7. März) um 15 Uhr in der Parkgarage der Firma Roche (Robert-Koch-Straße). Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte laut Polizei einen dort geparkten schwarzen Mercedes hinten rechts an der Stoßstange und entfernte sich, ohne den Schaden zu melden.

Der Halter des beschädigten Mercedes wurde durch eine Kollisions-App über den Unfall informiert, weshalb die Zeit so genau festgelegt werden konnte. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 1500 Euro beziffert. Zeugen mögen sich bei der Polizei Penzberg unter Telefon 08856/92570 melden.