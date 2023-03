Penzberg: Unbekannter hebelt Briefkasten auf und stiehlt Inhalt

Der aufgehebelte Briefkasten steht direkt am Eingang zum Rewe-Markt in Penzberg.

Vor Rewe an „Straße des 28. April 1945“

Von Andreas Baar schließen

Penzberg - Ein Unbekannter hat einen Briefkasten direkt vor einem Penzberger Supermarkt aufgehebelt. Besonders ärgerlich: Die Post ist verschwunden.

Der Vorfall ereignete sich direkt vor dem Eingang des Rewe-Supermarkts an der „Straße des 28. April 1945“ in Penzberg: In der Nacht von Montag (20. März), gegen 20.20 Uhr, auf Dienstag (21. März), gegen 5.40 Uhr, hebelte laut Polizei ein unbekannter Täter den dortigen Briefkasten auf. Der Täter entwendete den Inhalt. Geschädigt wurde die Deutsche Post in Höhe von rund 1500 Euro. Doch es kommt noch schlimmer: Personen die nach der letzten Briefkastenleerung vor 20.20 Uhr Briefe eingeworfen haben, „können davon ausgehen, dass ihre Briefe entwendet wurden und somit nicht zugestellt werden können“, heißt es von der Polizei. Die Polizeiinspektion Penzberg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08856/92570.